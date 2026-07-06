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Наука и технологии

Астрономы вычислили, что автомобиль может доехать до края космоса менее чем за час

Автомобиль, дорога, скорость, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 03:59 Фото: magnific
Если сесть в машину, направить ее в небо и ехать со скоростью, разрешенной законом, то можно достичь официальной границы космического пространства – линии, на которой атмосфера Земли разряжается, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Space Daily, на этой границе обычные самолеты больше не могут создавать достаточную подъемную силу для полета, а орбитальная динамика начинает преобладать над аэродинамической.

Чтобы достичь этой отметки необходимо проехать 100 километров от земли в течение часа. Поездка короче, чем ежедневный путь многих людей на работу. Тонкость защитного слоя, удерживающего каждое живое существо на поверхности Земли в пригодной для дыхания, герметичной, регулируемой по температуре среде, по всем честным меркам, пугает, если вы произведете необходимые вычисления.

Атмосфера – не огромный резервуар воздуха, простирающийся в космос. Это тонкая пленка, прилипшая к поверхности каменистой планеты, удерживаемая гравитацией, которая достаточно сильна, чтобы большая ее часть не улетела, и достаточно тонкая, чтобы вся пригодная для использования часть поместилась в слой толщиной примерно в 1,5% от радиуса планеты.

Согласно обзору линии Кармана и исторических дебатов о том, где именно заканчивается атмосфера, используемая на международном уровне 100-километровая граница, технически несколько произвольна.

Она была предложена в середине XX века венгерско-американским инженером-аэрокосмистом Теодором фон Карманом, который пытался определить высоту, на которой обычный самолет больше не может полагаться на аэродинамическую подъемную силу для удержания в воздухе.

Его расчеты дали приблизительно 84 километра. Его коллега, юрист Эндрю Г. Хейли, в 1957 году предложил использовать это число в качестве юридической границы между атмосферой и космическим пространством и назвал его в честь Кармана.

Всемирная федерация воздушных видов спорта формализовала границу на уровне 100 километров в начале 1960-х годов, округлив в большую сторону от фактических расчетов Кармана, главным образом потому, что круглые числа легче запоминать и использовать.

Ранее сообщалось, что на Солнце зафиксировали рекордное за два года количество вспышек.

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Аксинья Титова
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