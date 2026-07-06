Астрономы вычислили, что автомобиль может доехать до края космоса менее чем за час
Как пишет издание Space Daily, на этой границе обычные самолеты больше не могут создавать достаточную подъемную силу для полета, а орбитальная динамика начинает преобладать над аэродинамической.
Чтобы достичь этой отметки необходимо проехать 100 километров от земли в течение часа. Поездка короче, чем ежедневный путь многих людей на работу. Тонкость защитного слоя, удерживающего каждое живое существо на поверхности Земли в пригодной для дыхания, герметичной, регулируемой по температуре среде, по всем честным меркам, пугает, если вы произведете необходимые вычисления.
Атмосфера – не огромный резервуар воздуха, простирающийся в космос. Это тонкая пленка, прилипшая к поверхности каменистой планеты, удерживаемая гравитацией, которая достаточно сильна, чтобы большая ее часть не улетела, и достаточно тонкая, чтобы вся пригодная для использования часть поместилась в слой толщиной примерно в 1,5% от радиуса планеты.
Согласно обзору линии Кармана и исторических дебатов о том, где именно заканчивается атмосфера, используемая на международном уровне 100-километровая граница, технически несколько произвольна.
Она была предложена в середине XX века венгерско-американским инженером-аэрокосмистом Теодором фон Карманом, который пытался определить высоту, на которой обычный самолет больше не может полагаться на аэродинамическую подъемную силу для удержания в воздухе.
Его расчеты дали приблизительно 84 километра. Его коллега, юрист Эндрю Г. Хейли, в 1957 году предложил использовать это число в качестве юридической границы между атмосферой и космическим пространством и назвал его в честь Кармана.
Всемирная федерация воздушных видов спорта формализовала границу на уровне 100 километров в начале 1960-х годов, округлив в большую сторону от фактических расчетов Кармана, главным образом потому, что круглые числа легче запоминать и использовать.
Ранее сообщалось, что на Солнце зафиксировали рекордное за два года количество вспышек.