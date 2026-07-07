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Наука и технологии

Почему покупка б/у компьютера может стать вашей худшей ошибкой в жизни

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 20:46 Фото: pexels
Покупка б/у компьютера экономит бюджет, но скрывает множество подводных камней. Эксперты назвали главные опасности подержанных устройств, из-за которых экономия может обернуться серьезными финансовыми потерями, передает Zakon.kz.

По словам авторов портала BRG, при покупке подержанного персонального компьютера (ПК) можно очень хорошо сэкономить.

"Но главная проблема приобретения старого устройства заключается в том, что вы понятия не имеете, как с ним обращались раньше", – подчеркнули авторы.

Эксперты перечислили и другие недостатки подобных девайсов. В первую очередь они заметили, что бывший в употреблении компьютер может иметь поврежденные компоненты – например, неисправные USB-порты или вышедшие из строя вентиляторы.

"Во многих случаях подержанный аппарат придет в нерабочее состояние раньше, чем вы могли изначально ожидать", – объяснили специалисты.

Также они заявили, что подобные ПК из-за ограниченного ресурса будут служить меньше, чем новые, и раньше устареют.

Серьезной проблемой в случае старых устройств назвали изношенные SSD-накопители и аккумуляторы – эти компоненты имеют ограниченный ресурс. Кроме того, подержанные девайсы, как правило, не имеют гарантии от производителя. Если аппарат выйдет из строя, то его придется ремонтировать за свои деньги.

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Канат Болысбек
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