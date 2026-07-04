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Технологии

Какая роковая ошибка в жару может мгновенно убить ваш смартфон

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 19:15 Фото: pexels
Летний зной опасен не только для людей, но и для гаджетов. Эксперты рассказали, как правильно и безопасно охладить перегревшийся смартфон, чтобы не убить его окончательно, передает Zakon.kz.

Эксперты издания How-To Geek перечислили способы безопасного охлаждения телефона в жару. В случае перегрева они рекомендуют немедленно прекратить использование гаджета и перенести его в прохладное место.

"Конечно, уберите его с прямых солнечных лучей, отключите от сети, если он заряжается, и закройте все запущенные ресурсоемкие приложения", – говорится в сообщении.

Авторы посоветовали отнести устройство в затененное, хорошо проветриваемое место или положить рядом с вентилятором. Во время поездки в автомобиле лучше направить на гаджет потоки воздуха кондиционера.

В материале говорится, что ни в коем случае нельзя остужать смартфон с помощью воды или льда – это может убить аппарат.

"Как только телефон станет прохладнее на ощупь, вы можете продолжить пользоваться им в обычном режиме", – подчеркнули специалисты.

Чтобы не допустить перегрева устройства, авторы посоветовали не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, не пользоваться плотными чехлами, не заряжать и не включать "тяжелые" приложения во время жары.

Ранее стало известно, что WhatsApp начал тестирование новой функции конфиденциальности – возможность отправлять текстовые сообщения с однократным просмотром.

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Канат Болысбек
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