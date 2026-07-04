Какая роковая ошибка в жару может мгновенно убить ваш смартфон
Эксперты издания How-To Geek перечислили способы безопасного охлаждения телефона в жару. В случае перегрева они рекомендуют немедленно прекратить использование гаджета и перенести его в прохладное место.
"Конечно, уберите его с прямых солнечных лучей, отключите от сети, если он заряжается, и закройте все запущенные ресурсоемкие приложения", – говорится в сообщении.
Авторы посоветовали отнести устройство в затененное, хорошо проветриваемое место или положить рядом с вентилятором. Во время поездки в автомобиле лучше направить на гаджет потоки воздуха кондиционера.
В материале говорится, что ни в коем случае нельзя остужать смартфон с помощью воды или льда – это может убить аппарат.
"Как только телефон станет прохладнее на ощупь, вы можете продолжить пользоваться им в обычном режиме", – подчеркнули специалисты.
Чтобы не допустить перегрева устройства, авторы посоветовали не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, не пользоваться плотными чехлами, не заряжать и не включать "тяжелые" приложения во время жары.
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