Какая роковая ошибка в жару может мгновенно убить ваш смартфон

Летний зной опасен не только для людей, но и для гаджетов. Эксперты рассказали, как правильно и безопасно охладить перегревшийся смартфон, чтобы не убить его окончательно, передает Zakon.kz.

Эксперты издания How-To Geek перечислили способы безопасного охлаждения телефона в жару. В случае перегрева они рекомендуют немедленно прекратить использование гаджета и перенести его в прохладное место.

"Конечно, уберите его с прямых солнечных лучей, отключите от сети, если он заряжается, и закройте все запущенные ресурсоемкие приложения", – говорится в сообщении.

Авторы посоветовали отнести устройство в затененное, хорошо проветриваемое место или положить рядом с вентилятором. Во время поездки в автомобиле лучше направить на гаджет потоки воздуха кондиционера.

В материале говорится, что ни в коем случае нельзя остужать смартфон с помощью воды или льда – это может убить аппарат.

"Как только телефон станет прохладнее на ощупь, вы можете продолжить пользоваться им в обычном режиме", – подчеркнули специалисты.

Чтобы не допустить перегрева устройства, авторы посоветовали не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, не пользоваться плотными чехлами, не заряжать и не включать "тяжелые" приложения во время жары.

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