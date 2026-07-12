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Наука и технологии

На дне океана отыскали корабль, на борту которого погиб легендарный исследователь

Океан, ледники, люди, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 02:57 Фото: wikipedia
В результате уникальной экспедиции в Лабрадорском море получены первые снимки крупным планом затонувшего последнего корабля знаменитого исследователя Антарктики сэра Эрнеста Шеклтона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, сейчас идет экспедиция под руководством Королевского канадского географического общества в партнерстве с Океанографическим институтом Вудс-Хоул с целью картирования затонувших кораблей и обломков последних судов легендарных полярных исследователей сэра Эрнеста Шеклтона и капитана Роберта Фалкона Скотта.

Исследователи надеются тщательно изучить затонувшие корабли и создать их цифровые двойники.

С помощью аппарата Alvin, первого подводного аппарата, посетившего место крушения "Титаника" 40 лет назад, им удалось получить изображения обломков "Квеста", последнего корабля Шеклтона.

Руководитель экспедиции Джон Гайгер, который наблюдал первое погружение "Элвина" к месту крушения, рассказал, что части "Квеста" были видны, включая нос, палубу и некоторые иллюминаторы, в то время как главная мачта была опущена.

Корабль впервые обнаружили в 2024 году, но тогда были получены только изображения, полученные с помощью гидролокатора бокового обзора.

Теперь более совершенные технологии визуализации и подводные аппараты могут помочь исследователям узнать больше о том, что произошло с судном и в каком состоянии оно находится сейчас.

Шеклтон был одним из величайших полярных исследователей мира и погиб на борту "Квеста" в 1922 году в возрасте 47 лет во время своей последней экспедиции.

Его история – это история невероятного выживания. Он спас весь свой экипаж после гибели корабля "Эндьюранс", который два года пролежал во льдах моря Уэдделла.

Судно "Шеклтонс Квест" было продано норвежской семье и следующие 40 лет провело, занимаясь тюленеводством в арктических водах, пока не было раздавлено льдинами и не затонуло 5 мая 1962 года.

Ранее мы писали о том, что золотой зонд NASA "проснулся" в космосе и увидел нечто на краю Солнечной системы.

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Аксинья Титова
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