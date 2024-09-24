Исследователи из КНР сделали рентген Луны
По информации издания Beijing News, рентгеновские лучи Солнца отражаются от лунной поверхности. Энергия рентгеновского излучения различных элементов на земном спутнике отличается, а посредством снимков ученые установят, как распределены эти элементы.
В их числе оказались железо, алюминий, магний, кремний и кислород. Земная атмосфера не пропускает рентгеновское излучение. С целью его исследования нужно применить специальные космические зонды.
Событие произошло в одно время с суперлунием, когда Луна находится на максимально близком расстоянии от нашей планеты – примерно 358 тыс. км. А еще в этот период площадь спутника Земли на 14 процентов больше, нежели в полнолуние.
Ранее ученые рассказали о характеристиках астероида Апофис, который
потенциально представляет опасность для Земли по мнению некоторых
астрономов.