Исследователи из КНР сделали рентген Луны

Исследователи из КНР добыли первые рентгеновские снимки земного спутника. Исследователи воспользовались космическим зондом собственного производства, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Beijing News, рентгеновские лучи Солнца отражаются от лунной поверхности. Энергия рентгеновского излучения различных элементов на земном спутнике отличается, а посредством снимков ученые установят, как распределены эти элементы.

В их числе оказались железо, алюминий, магний, кремний и кислород. Земная атмосфера не пропускает рентгеновское излучение. С целью его исследования нужно применить специальные космические зонды.

Событие произошло в одно время с суперлунием, когда Луна находится на максимально близком расстоянии от нашей планеты – примерно 358 тыс. км. А еще в этот период площадь спутника Земли на 14 процентов больше, нежели в полнолуние.

Ранее ученые рассказали о характеристиках астероида Апофис, который потенциально представляет опасность для Земли по мнению некоторых астрономов.

