Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Исследователи из КНР сделали рентген Луны

Исследователи из КНР сделали рейнтген Луны, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 05:40 Фото: pixabay
Исследователи из КНР добыли первые рентгеновские снимки земного спутника. Исследователи воспользовались космическим зондом собственного производства, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Beijing News, рентгеновские лучи Солнца отражаются от лунной поверхности. Энергия рентгеновского излучения различных элементов на земном спутнике отличается, а посредством снимков ученые установят, как распределены эти элементы.

В их числе оказались железо, алюминий, магний, кремний и кислород. Земная атмосфера не пропускает рентгеновское излучение. С целью его исследования нужно применить специальные космические зонды.

Событие произошло в одно время с суперлунием, когда Луна находится на максимально близком расстоянии от нашей планеты – примерно 358 тыс. км. А еще в этот период площадь спутника Земли на 14 процентов больше, нежели в полнолуние.

Ранее ученые рассказали о характеристиках астероида Апофис, который потенциально представляет опасность для Земли по мнению некоторых астрономов.

Читайте также

Капсулу времени нашли на раскопках галльской деревни
Во Франции студенты-археологи нашли записку 200-летней давности
Магнитные бури сегодня
Ученые ответили, стоит ли ожидать возвращения магнитных бурь 25 сентября
Аксинья Титова
2024 год Технологии КНР Исследования Луна
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию
Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию
Ожидается ли снег в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 сентября
Ожидается ли снег в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: