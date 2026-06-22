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Наука и технологии

Останки "корабля ада" нашли на дне моря через 80 лет после крушения: его трюмы скрывают страшное

японский корабль времен Второй мировой войны, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 13:30 Фото: Facebook/Expedition Unknown﻿
В Южно-Китайском море у побережья крупнейшего острова Филиппин Лусона нашли останки корабля с дурной славой, затонувшего 82 года назад, сообщает Zakon.kz.

В период Второй мировой войны японские военные использовали 56 необозначенных судов, прозванных "кораблями ада", для перевозки более 62 000 военнопленных. 19 из них были потоплены. Местонахождение пяти из этих затонувших кораблей до сих пор неизвестно, пишет CNN.

21 сентября 1944 года японский корабль "Хофуку Мару" в составе конвоя перевозил по Южно-Китайскому морю около 1200 британских и голландских военнопленных. Американские военные самолеты, приняв неопознанное судно за военно-транспортный корабль, сбросили четыре торпеды. Одна врезалась в корабль, который раскололся надвое и затонул за считанные минуты, обрекая на гибель большинство пленных, оказавшихся в ловушке под палубой. Выжить удалось лишь 200 пленным, а точное место крушения было потеряно.

Исследователи занимались поисками судна. Команда тщательно изучила документы, хранящиеся в японских и американских военных архивах, а затем провела гидролокационные исследования и технические погружения. В результате "Хофуку Мару" обнаружили недалеко от провинции Замбалес, у западного побережья Лусона.

Водолазы обнаружили обломки корабля на глубине около 50 метров. Но вулканический пепел, попавший в море во время извержения вулкана Пинатубо в 1991 году, постепенно его поглощает.

Во время погружений к затонувшему кораблю исследователи обнаружили человеческие останки на палубах, но в трюмы не спускались. Агентство по охране культурного наследия Нидерландов, принимавшее непосредственное участие в поисках, заявило, что обломки корабля считаются военным захоронением и не будут подвергаться раскопкам из уважения к жертвам и их семьям.

Описывая условия на "адских кораблях", историк Второй мировой войны и руководитель поисковой операции Фонда памяти Тим Бекенсолл отмечал, что речь идет о темном металлическом трюме, где воняет и невыносимо жарко.

"Антисанитарные условия. Кормили не должным образом, а то и вовсе не кормили. Воды почти нет. Это худшие условия, которые только можно себе представить", – сказал он.

Выжившие при кораблекрушении военнопленные, двое британских военнослужащих, описывали ужасающие условия на борту. Около 1000 британских и 250 голландских военнопленных были размещены в двух трюмах в такой тесноте, что им приходилось по очереди ложиться. Каждый из военнопленных выживал, выпивая всего около 400 мл воды в день в условиях изнуряющей жары. На палубе были примитивные туалеты, но многие военнопленные были слишком слабы, чтобы выбраться наружу, и им приходилось использовать "котелки в качестве суден".

Точные координаты судна "Хофуку Мару" не разглашаются в целях охраны этого места.

Исследователь Джош Гейтс отметил, что самое удивительное в этом исследовании – "это сама история: трагическое наследие "кораблей ада" – глава Второй мировой войны, о которой многие никогда не слышали".

Ранее археологи нашли у берегов Багамских островов корабли, которые пролежали на дне океана более 300 лет. По данным исследователей, часть находок может относиться к периоду "золотого века пиратства".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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