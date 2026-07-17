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Наука и технологии

Ученые выявили неожиданную силу редкого масла, способного улучшить здоровье

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 07:15 Фото: magnific
Популярная биодобавка может стать ключом к лечению тяжелых болезней ЖКТ. Лабораторные эксперименты показали, что масло криля не только снижает тяжесть воспаления в кишечнике, но и укрепляет его стенки, защищая организм от бактерий и токсинов, передает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition. Эксперимент провели на мышах с хроническим колитом, напоминающим воспалительные заболевания кишечника у людей.

В течение 28 дней животные получали масло криля, противовоспалительный препарат дексаметазон, их комбинацию или обычный раствор.

"Масло криля уменьшало тяжесть симптомов и повреждение слизистой оболочки кишечника. Оно также повышало активность генов, отвечающих за плотные контакты между клетками, благодаря которым кишечная стенка не пропускает бактерии и вредные вещества в окружающие ткани", – отмечается в материале ученых.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при сочетании масла криля с дексаметазоном. Такая терапия укрепляла кишечный барьер и снижала активность молекул, привлекающих иммунные клетки в очаг воспаления.

Однако результаты пока получены только на животных, поэтому эффективность и безопасные дозы масла криля при колите у людей еще предстоит проверить.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее была раскрыта пугающая причина, почему выпирающий живот может привести к онкологии.

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Канат Болысбек
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