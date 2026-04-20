Не переедаешь, но толстеешь? Ученые нашли неожиданную причину

Японские ученые выяснили, почему употребление хлеба ведет к быстрому набору веса. Исследование показало, что этот продукт способен переключать организм в режим накопления жира, даже если человек не переедает, передает Zakon.kz.

Ученые Осакского городского университета провели серию экспериментов, результаты которых были опубликованы в престижном научном журнале Molecular Nutrition & Food Research (MN&FR). Исследователи сравнили влияние различных рационов на подопытных животных: стандартный корм противопоставили диетам, богатым хлебом, пшеничной и рисовой мукой.

Оказалось, что при абсолютно одинаковой калорийности порций группа, потреблявшая хлебные изделия, набирала значительно больше веса и жировой массы.





"Анализ показал, что ключевую роль играет не столько переедание, сколько изменения в обмене веществ. При "хлебной" диете у мышей снижались энергозатраты, а организм переключался в режим накопления жира", – говорится в сообщении.

Дополнительные исследования показали, что у животных активировались гены, отвечающие за превращение углеводов в жир, а общее сжигание энергии уменьшалось. При возвращении к обычному рациону эти изменения исчезали.

Авторы исследования подчеркивают, что работа пока проводилась на животных, поэтому напрямую проецировать результаты на человека преждевременно. Тем не менее полученные данные серьезно подрывают популярную концепцию "калории равны калориям". Исследование доказывает, что качественный состав пищи и ее влияние на гены играют не меньшую роль, чем общая энергетическая ценность рациона.

В ближайшее время ученые намерены проверить действие этих механизмов на людях. В планах специалистов изучить влияние различных видов углеводов, включая цельнозерновые продукты и клетчатку, чтобы выработать более точные и эффективные рекомендации по здоровому питанию. Это понимание может стать прорывом в борьбе с ожирением и нарушениями метаболизма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

