Статуя с "ноутбуком" заставила ученых пересмотреть возможность перемещения людей во времени

В соцсетях завирусились фотографии древнегреческого барельефа, на котором изображена фигура с предметом, в котором многие увидели ноутбук, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, особенно снимки прославились в кругах многочисленных сторонников теории о возможности перемещения людей во времени.

Речь идет о скульптуре, известной как "Надгробный рельеф с изображением женщины на троне со служанкой", созданной примерно в 100 году до нашей эры.

Она изображает состоятельную женщину, сидящую на троне, в то время как молодая служанка держит перед ней прямоугольный предмет с откидной крышкой.

Этот объект и стал предметом споров: некоторые пользователи соцсетей утверждают, что он слишком сильно напоминает ноутбук. Некоторые даже обратили внимание на две небольшие выемки сбоку, заявив, что они похожи на современные USB-порты.

Несмотря на популярность этой теории, музейные эксперты предлагают гораздо более прозаичное объяснение. Скорее всего, на предмете искусства изображена шкатулка для украшений.

На других подобных барельефах женщины достают ленты и украшения из аналогичных шкатулок. Это не единственный случай, когда античное искусство порождает подобные предположения. На нескольких греческих вазах примерно V века до нашей эры также можно увидеть людей с предметами, похожими на раскрытые ноутбуки.

Историки объясняют, что на самом деле это восковые таблички – распространенный в Древней Греции многоразовый носитель для письма, на котором писали стилусом.

Фото: wikipedia

На данный момент наука не имеет подтверждений реального существования технологий, способных переносить людей в прошлое. Таким образом, вирусные заявления о "ноутбуке" на античной статуе остаются лишь предметом спекуляций.

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