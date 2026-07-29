В самой большой пустыне на Земле совсем нет песка: что о ней известно

Когда мы слышим слово "пустыня", большинство представляет себе палящую жару Сахары, Долины Смерти или пыльный участок шоссе в Аризоне. Но самая большая пустыня на Земле выглядит совсем иначе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox Weather, на самом деле это замерзший континент, покрытый километрами льда, истерзанный порывистыми ветрами и характеризующийся одной из самых суровых сред обитания на планете: Антарктидой.

Этот заснеженный пейзаж полностью переворачивает традиционное представление о пустыне, подчеркивая, что абсолютный рекордсмен определяется вовсе не жарой, а жаждой.

С геологической точки зрения пустыни классифицируются по количеству осадков, а не по температуре.

По данным НАСА , пустыни в первую очередь характеризуются крайней нехваткой влаги, вызванной низким годовым количеством осадков.

В соответствии с этим определением, Антарктида является не только самым холодным и ветреным континентом, но и одним из самых засушливых.

Согласно данным американской антарктической программы, на континенте выпадает более пяти см осадков в год, что превращает этот замерзший континент в настоящую пустыню.

Эта территория примерно в 1,5 раза превышает размер пустыни Сахара.

Как ни парадоксально, несмотря на практически полное отсутствие новых дождей или снега, этот огромный участок суши погребен под многокилометровым слоем льда, в котором сосредоточено около 90% мирового льда и 70% пресной воды. Из-за этих экстремально сухих, минусовых температур НАСА часто сравнивает антарктическую пустыню с марсианской. Антарктида бросает вызов нашим представлениям о том, какой может быть пустыня.

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