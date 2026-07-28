Лесной орел высидел чужие яйца и произошло то, чего никто не ожидал

В Южной Африке пара венценосных орланов успешно высидела яйца египетского гуся. Птенцы вылупились, а затем произошло неожиданное, сообщает Zakon.kz.

Как пишет discoverwildlife, в статье, опубликованной в журнале Journal of Raptor Research , подробно описывается инцидент с участием пары венценосных орланов (Stephanoaetus coronatus) в поместье Зимбали, к северо-востоку от Дурбана.

В 2025 году было обнаружено, что они высиживают одно собственное яйцо рядом с двумя яйцами египетского гуся (Alopochen aegyptiaca).

Фото: Брендан Смит

Примечательно, что орлы не проявили желания отбраковывать гусиные яйца, что считается первым подтвержденным случаем межвидового смешивания кладок у этого вида.

Египетский гусь, эндемичный для большей части субсахарской Африки, не строит гнезда, а использует дупла деревьев или просто откладывает кладку под кустом или в густом подлеске.

Они также используют опустевшие гнезда других птиц или применяют метод, известный как узурпация гнезд, когда они силой занимают гнезда, уже используемые другими видами.

Благодаря своей популярности в качестве декоративного вида, одичавшие и завезенные птицы колонизировали некоторые районы Ближнего Востока и Западной Европы, где они могут занимать гнезда хищных птиц среднего размера, таких как обыкновенные канюки (Buteo buteo) и ястребы-тетеревятники (Astur gentilis).

Венценосный орлан – крупная, массивная хищная птица с длинным хвостом и относительно короткими крыльями, идеально приспособленная к лесным местообитаниям, где он обитает. У него длинные ноги и мощные когти, которыми он охотится преимущественно на млекопитающих размером до обезьян и антилоп.

В июле 2025 года пара венценосных орланов была активна на этом месте. Пока орланов не было, египетская гусыня отложила в гнездо два яйца.

Гуси оставались поблизости, занимая гнездо, если оба орла отсутствовали, но быстро улетали по их возвращении. Гусята вылупились в конце августа, после чего орлы предложили им пищу, от которой те отказались.

Египетские гуси – выводковые птицы, птенцы обычно покидают гнездо в течение 24-48 часов, а первый вылупившийся птенец совершил 30-метровый прыжок с платформы через два дня.

Однако, по мере того как второй гусенок становился все более активным, орлица постоянно прятала его под своим телом, что типично для хищных птиц, когда они забирают птенцов из гнезда. В какой-то момент гусенок забрался на спину орлице, что вызвало резкое изменение ее поведения.

После этого она напала на гусенка и убила.

Зафиксированные случаи демонстрируют удивительную терпимость венценосных орланов как к яйцам, так и к птенцам другого вида, но также вызывают опасения за местные виды, особенно за хищных птиц среднего размера, где египетские гуси являются инвазивным видом.

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