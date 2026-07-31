Она не круглая: истинная форма Земли удивила ученых NASA

NASA показала новую визуализацию формы Земли – геоида. На видео, которое разместили в X, наша планета больше похожа не на шар, а на бугристую картофелину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет as.com, изображение не показывает фактическую физическую форму Земли.

Эта научная модель показывает, как бы выглядела поверхность океана, если бы на нее влияла только гравитация, без воздействия приливов, течений или ветра.

Холмы и долины, видимые на модели, вызваны неравномерным распределением материала внутри Земли. Области, содержащие более плотные породы или магму, оказывают более сильное гравитационное притяжение, создавая так называемые гравитационные "холмы".

В то же время области с меньшим количеством материала образуют едва заметные гравитационные "долины", где гравитация немного слабее.

Чтобы сделать эти крошечные различия видимыми, НАСА увеличило эти колебания в 10 000 раз. В действительности изменения составляют всего несколько десятков метров по высоте и их невозможно обнаружить невооруженным глазом.

Используя эту модель, ученые выяснили, что самая высокая точка гравитационного поля Земли находится вблизи Исландии.

Ранее мы сообщали о том, что вышедшая из-под контроля ракета скоро врежется в Луну.