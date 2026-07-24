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Наука и технологии

Будут последствия: вышедшая из-под контроля ракета скоро врежется в Луну

Луна, Земля, столкновение, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 03:59 Фото: magnific
5 августа 2026 года брошенный обломок космического мусора упадет на Луну недалеко от места, называемого кратером Эйнштейна. Это повлечет последствия, которые можно будет увидеть с Земли, сообщает Zakon.kz.

По данным phys.org, это столкновение предоставляет редкую возможность зафиксировать искусственное столкновение в реальном времени. Оно также позволит ученым протестировать новый метод точного определения мест удара объектов о Луну, что может помочь в подготовке к будущим лунным сейсмическим экспериментам.

Объект, движущийся по траектории столкновения с Луной, – это верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 (каталожный номер 2025-010D). Ее путешествие началось в январе 2025 года, когда она успешно запустила два частных роботизированных посадочных модуля к Луне.

Фото, падение объекта, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 03:59

Фото: phys.org

После того как ракетная ступень вывела эти посадочные модули на траекторию к Луне, у нее закончилось топливо, и она не смогла безопасно улететь в глубокий космос или вернуться на Землю, чтобы сгореть в атмосфере. Вместо этого она дрейфует.

Предполагается, что этот объект, длина которого составляет примерно 12 метров, ширина – 4 метра, а вес – около 4000 килограммов, врежется в наш спутник со скоростью около 8750 километров в час.

Чтобы рассчитать, как будет выглядеть столкновение, авторы статьи взяли данные отслеживания, рассчитанные астрономом Биллом Греем, и ввели их в высокотехнологичный физический симулятор.

Полученные компьютерные модели предполагают, что, поскольку ракета представляет собой полую металлическую оболочку, она вряд ли проникнет так глубоко, как типичный твердый астероид.

Вместо этого конструкция будет разрушена при ударе, в результате чего образуется совершенно новый кратер шириной примерно 20-30 метров, а огромное облако лунной пыли поднимется на несколько километров над поверхностью.

Это пылевое облако – именно то, что можно будет увидеть. Столкновение должно произойти на видимой стороне Луны, и, по словам авторов, наблюдателям понадобятся камеры, способные снимать видео с очень высокой скоростью. Время будет иметь решающее значение. Ожидается, что обломки упадут в 06:35 UTC.

Ранее мы писали о том, что у Земли обнаружили еще один спутник, кроме Луны.

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Аксинья Титова
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