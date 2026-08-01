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Наука и технологии

На Титане можно ходить без скафандра, но человек там все равно не выживет: почему

Титан, спутник Саттурна, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 04:57 Фото: NASA
Большинство из нас неправильно понимает принцип работы скафандров. Мы думаем о них как о источнике воздуха, и это действительно так. Но значительная часть его инженерных поисков направлена ​​на решение другой проблемы: давления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет spacedaily, в вакууме космоса или в другой разреженной атмосфере, такой как на Марсе, скафандр представляет собой, по сути, герметичный пузырь, удерживающий ваше тело в целости.

Без него газы быстро расширялись бы, и вода в открытых тканях могла бы начать испаряться. Главная задача скафандра – не просто подавать кислород, а поддерживать давление в организме.

Вот почему Титан является таким странным исключением. На крупнейшем спутнике Сатурна герметичный пузырь вообще не понадобился бы.

Титан единственный спутник в Солнечной системе с плотной атмосферой, и его поверхностный воздух плотнее нашего. На поверхности атмосферное давление примерно на 60% выше, чем на Земле. Именно этот факт устраняет необходимость в скафандре.

Вашему телу не пришлось бы бороться с вакуумом. Оно находилось бы под столбом воздуха, более тяжелым, чем тот, под которым вы находитесь сейчас.

Гравитация на поверхности Титана составляет всего около 14% от земной, что достаточно мало, чтобы, как любят отмечать некоторые ученые, можно было бы прикрепить крылья и взмахнуть ими, чтобы взлететь в воздух.

На этом гостеприимство Титана заканчивается. Воздух густой, но это не тот воздух, который нужен, и температура неподходящая.

Температура поверхности Титана составляет около минус 179 градусов Цельсия. Настолько холодно, что водяной лед ведет себя как камень и образует основу спутника.

В Антарктиде никогда не было ничего подобного. Вся ваша одежда должна была быть постоянно теплой, твердой и нагреваться, иначе вы бы не выжили.

Затем сам воздух. Атмосфера Титана преимущественно состоит из азота, а метан составляет большую часть оставшейся массы, и в ней практически нет кислорода, которым можно дышать.

Поэтому на Титане вам придется оставить только герметичный корпус. Кислород все равно придется брать с собой. Никакого скафандра, но тяжелая защита от холода и собственный воздух для дыхания. Ничто из этого не делает Титан местом, где нам хотелось бы жить. Интерес к нему придает химия, а не комфорт.

Как выразилась астробиолог НАСА Мелисса Трейнер

"Мы рассматриваем Титан как настоящую лабораторию, где можем наблюдать химические процессы, аналогичные тем, что происходили на древней Земле, когда здесь зарождалась жизнь".

Ранее мы писали о том, что истинная форма Земли удивила ученых NASA.

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Аксинья Титова
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