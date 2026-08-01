На Титане можно ходить без скафандра, но человек там все равно не выживет: почему

Большинство из нас неправильно понимает принцип работы скафандров. Мы думаем о них как о источнике воздуха, и это действительно так. Но значительная часть его инженерных поисков направлена ​​на решение другой проблемы: давления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет spacedaily, в вакууме космоса или в другой разреженной атмосфере, такой как на Марсе, скафандр представляет собой, по сути, герметичный пузырь, удерживающий ваше тело в целости.

Без него газы быстро расширялись бы, и вода в открытых тканях могла бы начать испаряться. Главная задача скафандра – не просто подавать кислород, а поддерживать давление в организме.

Вот почему Титан является таким странным исключением. На крупнейшем спутнике Сатурна герметичный пузырь вообще не понадобился бы.

Титан – единственный спутник в Солнечной системе с плотной атмосферой, и его поверхностный воздух плотнее нашего. На поверхности атмосферное давление примерно на 60% выше, чем на Земле. Именно этот факт устраняет необходимость в скафандре.

Вашему телу не пришлось бы бороться с вакуумом. Оно находилось бы под столбом воздуха, более тяжелым, чем тот, под которым вы находитесь сейчас.

Гравитация на поверхности Титана составляет всего около 14% от земной, что достаточно мало, чтобы, как любят отмечать некоторые ученые, можно было бы прикрепить крылья и взмахнуть ими, чтобы взлететь в воздух.

На этом гостеприимство Титана заканчивается. Воздух густой, но это не тот воздух, который нужен, и температура неподходящая.

Температура поверхности Титана составляет около минус 179 градусов Цельсия. Настолько холодно, что водяной лед ведет себя как камень и образует основу спутника.

В Антарктиде никогда не было ничего подобного. Вся ваша одежда должна была быть постоянно теплой, твердой и нагреваться, иначе вы бы не выжили.

Затем сам воздух. Атмосфера Титана преимущественно состоит из азота, а метан составляет большую часть оставшейся массы, и в ней практически нет кислорода, которым можно дышать.

Поэтому на Титане вам придется оставить только герметичный корпус. Кислород все равно придется брать с собой. Никакого скафандра, но тяжелая защита от холода и собственный воздух для дыхания. Ничто из этого не делает Титан местом, где нам хотелось бы жить. Интерес к нему придает химия, а не комфорт.

Как выразилась астробиолог НАСА Мелисса Трейнер

"Мы рассматриваем Титан как настоящую лабораторию, где можем наблюдать химические процессы, аналогичные тем, что происходили на древней Земле, когда здесь зарождалась жизнь".

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