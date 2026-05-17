Советы

Непрошеные советы: почему они раздражают и как на них отвечать

две женщины, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 16:05
Непрошеные советы часто вызывают раздражение сильнее самой проблемы: вместо помощи человек слышит инструкции и оценку своей ситуации. Психологи объясняют, что это связано с ощущением давления и обесценивания, сообщает Zakon.kz.

По словам психолога Родиона Чепалова, раздражение возникает не из-за самих слов, а из-за скрытого послания: "ты не справляешься". Он выделяет несколько типов непрошенных советчиков – это те, кто контролирует под видом заботы, самоутверждается, пытается снизить свою тревогу или просто не умеет слушать и сразу "чинит" ситуацию.

Советы уместны только тогда, когда их просят, учитывается контекст и есть уважение к опыту человека. В остальных случаях они воспринимаются как давление.

Отвечать таким людям, по его словам, лучше спокойно и коротко: "Спасибо, если понадобится – спрошу", "Сейчас мне важно просто, чтобы меня выслушали", "Я уже разбираюсь с этим сам(а)". Важно не уходить в объяснения – они только усиливают поток советов, пишет портал "Доктор Питер.

Психолог Ксения Солопанова отмечает, что любой непрошеный совет воспринимается как вторжение в личные границы и попытка занять позицию "сверху". Особенно остро это ощущается, когда за словами нет реальной поддержки.

По ее словам, такие советы часто дают не из желания помочь, а чтобы снизить собственную тревогу или почувствовать контроль над ситуацией другого человека.

Самая эффективная реакция – вежливое, но твердое обозначение границы: "Я ценю твое мнение, но разберусь сам(а)" или "Если понадобится совет, я спрошу". Важно не спорить с содержанием совета, чтобы не втягиваться в навязанную дискуссию.

Психолог Ксения Мосунова подчеркивает: советы должны учитывать ситуацию человека и не подменять собой помощь. Без запроса они часто звучат как давление или обесценивание.

Перед тем как что-то советовать, важно спросить: "Тебе нужно просто выговориться или хочешь услышать мнение?". Если человек не просит совета, лучше сначала проявить эмпатию и только потом, при необходимости, делиться опытом.

Также, по словам специалиста, важный принцип – предлагать не слова, а действия: реальную помощь вместо общих рекомендаций. И спокойно принимать отказ – это не отказ от человека, а его право на собственное решение.

Ранее специалисты перечислили три неочевидные эмоциональные травмы, которые родители могут непреднамеренно формировать у детей.

