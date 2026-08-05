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Наука и технологии

Сейсмологи впервые готовятся к страшному землетрясению на Луне: чего ждать

Луна, Солнце, астероиды, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 03:30 Фото: magnific
5 августа обломок ракеты SpaceX Falcon 9, дрейфующей в космосе с момента запуска в январе 2025 года, столкнулся с Луной, ударившись о лунную поверхность на скорости 8700 км/ч, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newsweek, изначально эта ступень ракеты использовалась для отправки двух частных лунных посадочных модулей к Луне, после чего была оставлена ​​на долгосрочной орбите, которая впоследствии была изменена гравитационными силами и солнечной активностью.

Хотя столкновение ракеты с Луной может звучать драматично, ученые не ожидают, что это столкновение вызовет какие-либо существенные изменения на лунной поверхности.

По оценкам НАСА, после удара, вероятно, останется кратер размером с пятиэтажный дом, а также будет выброшен шлейф лунной пыли и камней в окружающую местность. Столкновение не представляет угрозы для Земли и не окажет существенного влияния на Луну в целом.

НАСА планирует собрать данные о месте удара и поискать свидетельства существования новообразованного кратера, а также любые материалы, выброшенные в результате столкновения.

В агентстве заявили, что наблюдения за столкновениями могут помочь ученым понять, как ведет себя лунная пыль и обломки, дать представление о геологии Луны и улучшить модели, используемые для будущих исследовательских миссий.

Николас Шмерр, профессор геологии в Университете Мэриленда и планетарный сейсмолог, предположил, что удар привел не только к образованию нового кратера, но и сейсмическому событию.

"Удар почти наверняка вызовет сильное лунное землетрясение. К сожалению, в настоящее время на Луне нет станций, ведущих записи, поэтому нам придется подождать, пока туда не доставят новое оборудование для регистрации будущих ударов", – сказал Шмерр.

Ранее сообщалось, что ученые поймали таинственный радиосигнал из "мертвой" галактики.

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Аксинья Титова
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