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Наука и технологии

Как сохранить ясный ум в пожилом возрасте: ученые дали неожиданный совет

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 01:14 Фото: magnific
Ежедневное чтение вслух, письмо от руки и решение простых арифметических задач способны заметно улучшить память у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из США, доказав, что всего 10 минут легкой умственной гимнастики в день помогают сохранить когнитивные функции, передает Zakon.kz.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Educational Gerontology. В нем приняли участие 102 человека старше 59 лет.

Каждый день они уделяли около 10 минут трем простым занятиям: читали вслух, писали от руки и решали несложные примеры по математике. Кроме того, раз в неделю участники встречались в группах, чтобы поддерживать мотивацию и регулярно выполнять упражнения.

После завершения программы средний результат краткого теста на когнитивные способности увеличился с 12,73 до 13,26 балла из 15.

"Наиболее заметные улучшения исследователи зафиксировали в заданиях на запоминание и воспроизведение слов. Кроме того, сами участники стали выше оценивать состояние своей памяти по сравнению с предыдущим годом", – говорится в сообщении.

Самый выраженный эффект наблюдался у пожилых людей, которые продолжали жить самостоятельно. У участников, проживающих в домах престарелых, улучшения также отмечались, но были менее заметными.

Авторы подчеркивают, что результаты следует интерпретировать с осторожностью. В исследовании не было контрольной группы, поэтому нельзя исключить, что на улучшение когнитивных показателей повлияли регулярное общение, ожидания участников или повторное прохождение одних и тех же тестов.

Тем не менее работа показывает, что простые ежедневные упражнения могут стать доступным способом поддержания памяти и когнитивных функций в пожилом возрасте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые выяснили, как замедлить возрастное ухудшение памяти без лекарств.

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Канат Болысбек
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