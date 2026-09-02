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Советы

Как сохранить ясный ум после 65: ученые назвали главные условия

Ученые раскрыли секрет здорового старения мозга, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 00:43 Фото: magnific.com
Образование, интеллектуальная работа, активный образ жизни и эмоциональный интеллект помогают дольше сохранять когнитивные способности после 65 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет EurekAlert, к такому выводу пришли исследователи Международной школы высших исследований SISSA в Италии.

Ученые провели два исследования и выяснили, что люди с высоким когнитивным резервом – накопленными за жизнь знаниями и интеллектуальными навыками – лучше справляются с заданиями на речь и рабочую память.

Важную роль играют и эмоции. Положительные эмоции помогают быстрее находить нужные слова, а высокий эмоциональный интеллект влияет на обработку информации и реакцию на эмоциональные стимулы.

Исследователи отмечают, что интеллектуальная активность и эмоциональные навыки работают вместе, помогая поддерживать здоровье мозга и замедлять возрастное снижение когнитивных функций.

Ранее 101-летняя долгожительница рассказала, как дожить до глубокой старости и не растерять оптимизм.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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