Ученые выяснили, как замедлить возрастное ухудшение памяти без лекарств

Силовые тренировки умеренной интенсивности помогают сохранить ясность ума и память в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, проанализировав 28 исследований за последнее десятилетие, передает Zakon.kz.

Обзор опубликован в журнале Frontiers in Aging. Исследователи установили, что упражнения с отягощениями улучшают память, скорость обработки информации, исполнительные функции и пространственное мышление у пожилых людей.

Кроме того, такие тренировки стимулируют мозговой кровоток, повышают уровень нейротрофических факторов и снижают хроническое воспаление – один из ключевых факторов возрастного снижения когнитивных способностей.

"Наиболее стабильный эффект наблюдался при тренировках умеренной интенсивности – с нагрузкой около 60–79 процентов от максимального веса, который человек способен поднять за один раз", – отмечается в материале.

При этом авторы отмечают, что пользу для мозга приносили и более легкие, и более интенсивные занятия, хотя прямых сравнений между разными режимами пока недостаточно.

Силовые тренировки представляют собой доступный и безопасный немедикаментозный способ поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте, добавили ученые.

Однако для определения оптимальной программы занятий и оценки долгосрочного эффекта необходимы дополнительные исследования.

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