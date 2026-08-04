Ученые выяснили, как замедлить возрастное ухудшение памяти без лекарств
Обзор опубликован в журнале Frontiers in Aging. Исследователи установили, что упражнения с отягощениями улучшают память, скорость обработки информации, исполнительные функции и пространственное мышление у пожилых людей.
Кроме того, такие тренировки стимулируют мозговой кровоток, повышают уровень нейротрофических факторов и снижают хроническое воспаление – один из ключевых факторов возрастного снижения когнитивных способностей.
"Наиболее стабильный эффект наблюдался при тренировках умеренной интенсивности – с нагрузкой около 60–79 процентов от максимального веса, который человек способен поднять за один раз", – отмечается в материале.
При этом авторы отмечают, что пользу для мозга приносили и более легкие, и более интенсивные занятия, хотя прямых сравнений между разными режимами пока недостаточно.
Силовые тренировки представляют собой доступный и безопасный немедикаментозный способ поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте, добавили ученые.
Однако для определения оптимальной программы занятий и оценки долгосрочного эффекта необходимы дополнительные исследования.
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