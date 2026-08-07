#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Наука и технологии

Улучшить память поможет простая привычка – эксперты

Улучшить память поможет простая привычка – эксперты, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 20:36 Фото: magnific
С возрастом у людей часто ухудшается память. Иногда это перерастает в легкое когнитивное расстройство – состояние между обычным старением и деменцией, повышающее риск болезни Альцгеймера. Лекарства пока не существует, зато ученые предложили немедикаментозное решение, сообщает Zakon.kz.

Команда во главе с исследовательницей из Университета Джорджа Мейсона Эмили Ихарой изучила программу StrongerMemory, рассчитанную на стимуляцию префронтальной коры – области мозга, отвечающей за память, внимание и решение задач. В исследовании приняли участие 102 человека старше 59 лет из 25 сообществ самостоятельного проживания и трех домов престарелых с медицинским уходом. Все участники жаловались на забывчивость, но не имели диагноза деменции. Исследование опубликовано в журнале Educational Gerontology.

Каждый день по 30 минут пожилые люди читали вслух, писали от руки на свободную тему и решали несложные математические примеры, а раз в неделю собирались на групповые встречи. До и после 12-недельной программы у участников измеряли когнитивные способности по шкале Mini-MoCA: средний балл вырос с 12,73 до 13,26 из 15 возможных, а улучшение почти целиком обеспечила часть теста на запоминание. Участники и сами стали лучше оценивать собственную память.

Те, кто жил самостоятельно – один или с кем-то, – показали больший прогресс, чем жители домов престарелых с медицинским уходом. Авторы полагают, что независимая жизнь требует больше решений и физической активности, что усиливает эффект упражнений.

Ранее ученые выяснили, как замедлить возрастное ухудшение памяти без лекарств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Зумеров предупредили о риске ранней деменции из-за хронического стресса
01:12, 24 марта 2026
Эксперты объяснили, как стресс повышает риск деменции у зумеров
советы от деменции
12:13, 30 сентября 2023
Названы три простые привычки, которые помогут избежать деменции
исследование
21:44, 07 января 2025
Эксперты изучили, как влияет на взрослых людей курение в детстве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Сегодня
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Сегодня
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Сегодня
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Сегодня
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: