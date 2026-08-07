Улучшить память поможет простая привычка – эксперты

С возрастом у людей часто ухудшается память. Иногда это перерастает в легкое когнитивное расстройство – состояние между обычным старением и деменцией, повышающее риск болезни Альцгеймера. Лекарства пока не существует, зато ученые предложили немедикаментозное решение, сообщает Zakon.kz.

Команда во главе с исследовательницей из Университета Джорджа Мейсона Эмили Ихарой изучила программу StrongerMemory, рассчитанную на стимуляцию префронтальной коры – области мозга, отвечающей за память, внимание и решение задач. В исследовании приняли участие 102 человека старше 59 лет из 25 сообществ самостоятельного проживания и трех домов престарелых с медицинским уходом. Все участники жаловались на забывчивость, но не имели диагноза деменции. Исследование опубликовано в журнале Educational Gerontology.

Каждый день по 30 минут пожилые люди читали вслух, писали от руки на свободную тему и решали несложные математические примеры, а раз в неделю собирались на групповые встречи. До и после 12-недельной программы у участников измеряли когнитивные способности по шкале Mini-MoCA: средний балл вырос с 12,73 до 13,26 из 15 возможных, а улучшение почти целиком обеспечила часть теста на запоминание. Участники и сами стали лучше оценивать собственную память.

Те, кто жил самостоятельно – один или с кем-то, – показали больший прогресс, чем жители домов престарелых с медицинским уходом. Авторы полагают, что независимая жизнь требует больше решений и физической активности, что усиливает эффект упражнений.

Ранее ученые выяснили, как замедлить возрастное ухудшение памяти без лекарств.