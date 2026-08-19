Форвард Гарри Кейн получил "Золотую бутсу" по итогам прошедшего сезона
Торжественная церемония вручения прошла несколько часов назад в музее мюнхенского клуба. 33-летний англичанин в прошедшем сезоне забил 36 голов в Бундеслиге.
На церемонию награждения был приглашен экс-нападающий мюнхенского коллектива Лука Тони, который, поздравляя своего одноклубника, шутливо намекнул ему: "Ты заслужил "Золотой мяч". Пожалуйста, перестань бить все наши рекорды".
Кейн защищает честь "Баварии" с 2023 года и завоевал с ней четыре трофея: дважды выиграл Бундеслигу, по разу Кубок и Суперкубок Германии.
Награда "Золотая бутса" вручается ежегодно лучшему бомбардиру сезона в европейских чемпионатах.
Гарри Кейн получил этот приз второй раз в своей карьере. До этого он брал эту награду два года назад.
Отметим, что мировым рекордсменом по владению "Золотым мячом" является Лионель Месси, у аргентинца их шесть штук.