#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
Спорт

Форвард Гарри Кейн получил "Золотую бутсу" по итогам прошедшего сезона

Футбол Золотой Мяч, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 20:50 Фото: Instagram/fcbayern
19 августа 2026 года английскому нападающему немецкого футбольного клуба "Бавария" Гарри Кейну вручили престижную награду "Золотая бутса" по итогам сезона-2025/26, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония вручения прошла несколько часов назад в музее мюнхенского клуба. 33-летний англичанин в прошедшем сезоне забил 36 голов в Бундеслиге.

На церемонию награждения был приглашен экс-нападающий мюнхенского коллектива Лука Тони, который, поздравляя своего одноклубника, шутливо намекнул ему: "Ты заслужил "Золотой мяч". Пожалуйста, перестань бить все наши рекорды".

Кейн защищает честь "Баварии" с 2023 года и завоевал с ней четыре трофея: дважды выиграл Бундеслигу, по разу Кубок и Суперкубок Германии.

Награда "Золотая бутса" вручается ежегодно лучшему бомбардиру сезона в европейских чемпионатах.

Гарри Кейн получил этот приз второй раз в своей карьере. До этого он брал эту награду два года назад.

Отметим, что мировым рекордсменом по владению "Золотым мячом" является Лионель Месси, у аргентинца их шесть штук.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Золотая Бутса
15:39, 25 мая 2026
Гарри Кейн во второй раз за карьеру забирает "Золотую бутсу"
Футбол Золотая бутса
12:06, 03 июня 2024
Гарри Кейн выиграл европейскую "Золотую бутсу"
Футбол Лучший Форвард
10:56, 07 июня 2024
Гарри Кейн возглавил рейтинг лучших форвардов планеты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба КТФ
21:14, Сегодня
Анна Данилина проиграла во втором круге топового турнира в Цинциннати
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
20:58, Сегодня
Определились финалисты Кубка Казахстана по футболу
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
20:32, Сегодня
"Зенит" Алипа взял верх над "Крыльями Советов" Чеснокова в Кубке России
Фото: пресс-служба КТФ
20:20, Сегодня
Денис Евсеев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: