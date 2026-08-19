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Наука и технологии

На Луне появился кратер после падения ступени Falcon 9 – фото

падение ступени Falcon, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 22:08 Фото: science.nasa.gov
NASA опубликовало новые снимки Луны, на которых впервые подробно запечатлен кратер, образовавшийся после падения верхней ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, сообщает Zakon.kz.

По информации NASA, кратер появился 5 августа 2026 года, когда верхняя ступень Falcon 9 столкнулась с поверхностью Луны. Она осталась после запуска в январе 2025 года миссии Firefly Blue Ghost 1.

Снимки нового образования на поверхности спутника Земли сделал аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) 11 и 12 августа. Чтобы сфотографировать место падения, инженерам пришлось изменить ориентацию аппарата во время его пролета над нужным участком Луны. LRO находится примерно в 60 милях (около 97 км) над поверхностью и движется со скоростью около 1 мили (1,6 км) в секунду.

Специалисты NASA пояснили, что даже небольшая ошибка во времени съемки могла привести к тому, что цель сместилась бы примерно на 10 миль (16 км) относительно центра кадра. В результате специалистам удалось получить изображения места удара при разных углах освещения.

образование на поверхности Луны, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 22:08

Фото: science.nasa.gov

По снимкам ученые определили, что ширина нового кратера составляет около 60 футов, или 18 метров. Его глубину оценили по длине тени – она не превышает 10 футов (около трех метров). Для съемки использовалась камера Narrow-Angle Camera, способная различать объекты размером примерно от одного метра.

На фотографиях также заметны светлые и темные полосы, расходящиеся от кратера. NASA объясняет, что темные участки состоят из пыли и камней, которые долго подвергались воздействию солнечного ветра, космических лучей и микрометеоритов. Во время удара этот материал был выброшен на поверхность. Более светлые участки представляют собой свежий грунт, поднятый из более глубоких слоев лунной поверхности.

"Определить точное место падения ступени удалось благодаря совместной работе специалистов NASA, астрономов-любителей и независимых исследователей. Сначала астрономы рассчитали траекторию ракеты на основе общедоступных данных. Затем специалисты Центра изучения околоземных объектов NASA уточняли прогнозируемую точку столкновения", – значится в информации.

Полученные расчеты передали команде южнокорейского лунного аппарата Danuri. Его камера высокого разрешения сделала снимок места падения через несколько часов после предполагаемого удара. Прогноз оказался достаточно точным: расчетная и фактическая точки отличались примерно на 0,6 мили (около 1 км).

После этого данные Danuri помогли команде LRO уточнить координаты нового кратера. Его центр находится на 19,4759 градуса северной широты и 266,7138 градуса восточной долготы, на высоте 511 метров.

NASA также сопоставило новые фотографии с изображениями поверхности Луны, сделанными до столкновения. Это позволило подтвердить появление нового кратера и изучить последствия удара верхней ступени Falcon 9.

Ранее сообщалось, что космонавты "Роскосмоса" готовятся к сближению корабля с МКС.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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