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Мир

Как космонавты "Роскосмоса" готовятся к сближению корабля с МКС

Как космонавты Роскосмоса готовятся к сближению корабля с МКС, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 19:28 Фото: Роскосмос
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов проходят подготовку к ручному управлению процессом сближения транспортного пилотируемого корабля с Международной космической станцией, сообщает Zakon.kz.

Тренировки проходят на тренажере "Дон-Союз". В ходе занятий космонавты основного экипажа МКС-76 отрабатывают действия, необходимые для управления кораблем при сближении со станцией.

После завершения подготовки Петелину и Борисову предстоит сдать экзамен. Специалисты проверят их знания режимов контроля штатного автоматического сближения корабля с МКС, а также навыки действий при возникновении нештатных ситуаций.

Ранее сообщалось, как тренируются космонавты "Роскосмоса".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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