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Наука и технологии

Самые сильные вспышки августа 2026 года: ученые показали, что происходит на Солнце

Солнце, вспышки, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 17:56 Фото: Telegram/lpixras
Сегодня, 20 августа 2026 года, на Солнце произошли две самые мощные вспышки этого месяца. Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Сначала ученые проинформировали, что на Солнце зарегистрирована "вторая M-вспышка за сутки и одновременно самое сильное событие в этом месяце".

"Измеренный балл – M1.88. В мировые каталоги вспышка, скорее всего, войдет как M1.8 – традиционно уровень округляют по нижней границе. До рекордов событию далеко, но на фоне спокойного летнего солнца, а также общей ситуации спада солнечной активности, вспышка выделяется. Источником взрыва является все та же активная область 4513, которая только вчера вышла на обращенную к Земле видимую сторону Солнца с обратной стороны и в которой никак не заканчивается энергия. Но все равно закончится в течение 1-2 дней, природу не обманешь. Так что X-вспышек пока не ожидается, хотя, если перефразировать песню, кто хочет, тот дождется".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Солнце, вспышка, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 17:56

Фото: Telegram/lpixras

инфографика, вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 17:56

Фото: Telegram/lpixras

Спустя некоторое время ученые заявили, что произошло обновление рекорда месяца.

"Рекорд августа не продержался и четырех часов – на Солнце только что зарегистрирована еще более сильная вспышка уровня M8.1. Это уже без натяжек крупное событие, которому не требуются оправдания вида "на фоне общего спокойного лета".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Солнце, вспышка, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 17:56

Фото: Telegram/lpixras

По данным ученых, до уровня X новому взрыву не хватило всего 20% мощности.

"И если еще утром автор данного сообщения готов был съесть свою шляпу (которой у него, правда, нет), что Солнце в текущем состоянии на X-вспышку в принципе не способно, то сейчас пожалуй уже не рискнет. Хотя откуда в этом месте у Солнца вообще есть энергия, все еще не понятно".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Отмечается, что для Земли происходящий рост активности по-прежнему является нейтральным. Ученым лаборатории "трудно представить, что с такого ракурса до планеты что-то может долететь, но до зоны влияния на Землю группе пятен осталось всего 3-4 дня, и сценарий, что активная область сможет столько прожить, уже не кажется невозможным".

инфографика, вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 17:56

Фото: Telegram/lpixras

"Тем не менее все равно есть ощущение, что бензин вот-вот закончится. Исходя из размеров активного центра, он давно сжег все, что ему было выделено по нормативам, и уже просто взрывается в кредит".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее ученые заявили, что Солнце неожиданно активизировалось.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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