Самые сильные вспышки августа 2026 года: ученые показали, что происходит на Солнце

Сегодня, 20 августа 2026 года, на Солнце произошли две самые мощные вспышки этого месяца. Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Сначала ученые проинформировали, что на Солнце зарегистрирована "вторая M-вспышка за сутки и одновременно самое сильное событие в этом месяце".

"Измеренный балл – M1.88. В мировые каталоги вспышка, скорее всего, войдет как M1.8 – традиционно уровень округляют по нижней границе. До рекордов событию далеко, но на фоне спокойного летнего солнца, а также общей ситуации спада солнечной активности, вспышка выделяется. Источником взрыва является все та же активная область 4513, которая только вчера вышла на обращенную к Земле видимую сторону Солнца с обратной стороны и в которой никак не заканчивается энергия. Но все равно закончится в течение 1-2 дней, природу не обманешь. Так что X-вспышек пока не ожидается, хотя, если перефразировать песню, кто хочет, тот дождется". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Спустя некоторое время ученые заявили, что произошло обновление рекорда месяца.

"Рекорд августа не продержался и четырех часов – на Солнце только что зарегистрирована еще более сильная вспышка уровня M8.1. Это уже без натяжек крупное событие, которому не требуются оправдания вида "на фоне общего спокойного лета". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, до уровня X новому взрыву не хватило всего 20% мощности.

"И если еще утром автор данного сообщения готов был съесть свою шляпу (которой у него, правда, нет), что Солнце в текущем состоянии на X-вспышку в принципе не способно, то сейчас пожалуй уже не рискнет. Хотя откуда в этом месте у Солнца вообще есть энергия, все еще не понятно". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Отмечается, что для Земли происходящий рост активности по-прежнему является нейтральным. Ученым лаборатории "трудно представить, что с такого ракурса до планеты что-то может долететь, но до зоны влияния на Землю группе пятен осталось всего 3-4 дня, и сценарий, что активная область сможет столько прожить, уже не кажется невозможным".

"Тем не менее все равно есть ощущение, что бензин вот-вот закончится. Исходя из размеров активного центра, он давно сжег все, что ему было выделено по нормативам, и уже просто взрывается в кредит". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее ученые заявили, что Солнце неожиданно активизировалось.