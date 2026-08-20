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Наука и технологии

Солнце неожиданно активизировалось: что происходит и чего ждать дальше, раскрыли ученые

Солнце, вспышки, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 11:44 Фото: Telegram/lpixras
На Солнце резко растет число вспышек. Об этом сегодня, 20 августа 2026 года, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, выходящая с обратной стороны Солнца новая активная область довольно заметно увеличила темп солнечных вспышек.

"Вчера за сутки произошло 19 таких событий, в том числе первая за много дней вспышка уровня M. Последний раз данный класс наблюдался еще в прошлом месяце, 30 июля, то есть около трех недель назад. Соответствующая группа пятен уже видна с Земли на левом краю Солнца и даже получила номер в каталоге – 4513. Чисто визуально она по-прежнему выглядит довольно скромно (настолько, что даже не понятно, откуда тут столько энергии), но, возможно, что основная часть структур пока, как у айсберга, скрыта и станет видна позже".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По словам ученых, "солнечные пятна, как известно, образуются сильными магнитными полями, которые формируются в недрах Солнца на глубине около 200 тыс. км и только потом поднимаются на поверхность", так что сравнение с айсбергом вполне уместно.

"Прогнозы на данный момент выдаются довольно осторожно, но в целом доминирует мнение, что активный центр проходит через пик и дальнейшее усиление активности маловероятно. Стоит, впрочем, подождать, когда пятна полностью выйдут на видимую сторону и можно будет разобраться в их структуре".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Геомагнитная активность, по данным ученых, сохраняется примерно на том же повышенном уровне, что и последние два дня.

инфографика, вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 11:44

Фото: Telegram/lpixras

"Земля все еще находится в потоке солнечного ветра с повышенной скоростью и температурой, но сумела как будто прийти в равновесие с этими внешними условиями – геомагнитных возмущений не наблюдается уже почти 20 часов. Отдельные всплески будут возможны до пятницы. К выходным же космическая погода должна вернуться к норме как по числу вспышек, так и в части геомагнитной активности".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее ученые выяснили, что сильнее влияет на гипертоников – магнитные бури или погода. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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