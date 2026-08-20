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Общество

Очень сильные дожди, град и ветер до 30 м/с: непогода обрушится на Казахстан 21 августа

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:18 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Опубликован прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 21 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что днем сильная жара ожидается:

  • до +35°С – в Западно-Казахстанской области, на западе Актюбинской области,
  • до +35...+38°С – в Атырауской области,
  • до +38°С – в Мангистауской области.

Также на некоторые регионы обрушатся ливни и сильный ветер:

  • очень сильные дожди – ночью на востоке, в горных районах Восточно-Казахстанской области,
  • ветер, временами порывы 30 м/с и более – днем в районе Алакольских озер в области Жетысу.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, шквалистый ветер, на северо-западе, северо-востоке, востоке страны ожидаются сильные дожди, ночью на востоке – временами очень сильные дожди. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, в ночные и утренние часы на севере, в центре – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Костанайской области, на юге Акмолинской, на севере, северо-западе Западно-Казахстанской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на юге, востоке Павлодарской, на востоке Алматинской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской областей, на западе, северо-западе, в центре области Абай;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в областях Жетысу и Улытау, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, севере Мангистауской, в центре Павлодарской, на западе, юге, востоке Карагандинской, на западе Акмолинской, на западе, севере, юге, в центре Алматинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области и области Абай.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:18
В Казахстане побит рекорд жары, установленный 111 лет назад

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам Казахстана на 21, 22 и 23 августа 2026 года. Из него следует, что в ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются кратковременные дожди с грозами.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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