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Наука и технологии

Новый способ профилактики близорукости: ученые предлагают изменить освещение в помещениях

Новый способ профилактики близорукости: ученые предлагают изменить освещение в помещениях, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 21:11 Фото: magnific.com
Ученые обнаружили возможный способ снизить риск развития близорукости у детей – изменить спектр искусственного освещения в помещениях.

Как пишет Science Daily, исследователи из Cincinnati Children's и Университета Алабамы в Бирмингеме изучили влияние индигового света на развитие близорукости. Он присутствует в естественном солнечном свете, но практически отсутствует в стандартном освещении белых LED-ламп.

В эксперименте на древесных землеройках воздействие света с длиной волны 419-446 нанометров полностью предотвратило развитие близорукости. Эти животные используются в исследованиях зрения, поскольку строение их глаз во многом схоже с человеческим.

Ученые предполагают, что недостаток определенных компонентов естественного света может быть одним из факторов роста близорукости у детей, которые проводят много времени в помещениях.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты пока не подтверждены испытаниями на людях. Следующим этапом станут исследования в детских учреждениях, где планируется проверить влияние обогащенного индиговым светом освещения на здоровье зрения детей.

При этом специалисты отмечают, что дополнительное время на улице остается одним из возможных способов снизить риск развития близорукости.

Ранее сообщалось, какие изменения поведения могут указывать на опухоль мозга.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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