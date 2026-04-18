Наука и технологии

Земля ярче на 16%: как искусственное освещение меняет планету

, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 16:39
Земля становится ярче, но неравномерно: за девять лет искусственное освещение выросло на 16%, показало исследование ученых NASA, сообщает Zakon.kz.

Земля с каждым годом становится ярче, однако этот процесс идет неравномерно. К такому выводу пришли исследователи из University of Connecticut при поддержке NASA, пишет The Guardian.

Ученые проанализировали более 1,1 млн спутниковых снимков за девять лет и выяснили, что с 2014 по 2022 год уровень искусственного освещения вырос на 16%. При этом в разных регионах динамика сильно отличается: где-то свет усиливается, а где-то заметно снижается.

На изменения повлияли пандемия COVID-19, экономические кризисы и меры по энергосбережению. В Европе освещение в целом снизилось благодаря повышению энергоэффективности, а в Венесуэле ночной свет сократился более чем на четверть из-за экономических проблем. Локдауны, спад промышленности и туризма также временно "затемнили" многие страны, а война между Россией и Украиной оставила заметный след на спутниковых снимках.

В то же время Азия остается главным драйвером роста: в Китае и северной Индии освещение увеличивается на фоне урбанизации. В США ситуация неоднородная – западное побережье становится ярче, тогда как на востоке свет уменьшается, что связывают с переходом на энергоэффективные технологии.

Отдельно исследование зафиксировало масштабное факельное сжигание газа в США – особенно в Техасе и Северной Дакоте, где спутники регулярно фиксируют всплески яркости.

Авторы подчеркивают: ночной свет Земли сегодня отражает не линейный прогресс, а сложную и изменчивую картину, в которой одновременно сочетаются рост, спад и перераспределение освещения.

18 апреля на Земле началась очередная магнитная буря.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
