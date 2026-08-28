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Наука и технологии

В 1984 году NASA запустило в космос 3300 пчел, чтобы узнать что они сделают без гравитации

Пчелы, соты, мед, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 06:18 Фото: pixabay
В апреле 1984 года в космос отправили "жужжащий" груз: колонию медоносных пчел. По отчету НАСА, целью необычного эксперимента было выяснить, могут ли пчелы продолжать строить соты без притяжения гравитации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Economic Times, эксперимент с пчелами 1984 года не был первым случаем отправки насекомых в космос. Плодовые мушки были первыми насекомыми в космосе в 1947 году, и с тех пор на Международную космическую станцию ​отправляли различных насекомых, включая шелкопрядов, муравьев и бабочек.

Каждый эксперимент был направлен на решение различных биологических вопросов: плодовые мушки использовались для генетических и радиационных исследований, пауки – для изучения плетения паутины в условиях невесомости, а муравьи – для изучения коллективного движения без гравитационных сигналов.

Космос, ученый, пчелы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 06:18

Фото: NASA

Эксперимент с медоносными пчелами следовал той же логике.

По данным вторичных отчетов миссии, на борту находилось около 3300 пчел, хотя в собственном отчете НАСА точное количество не указано.

Вольер, в котором были пчелы, представлял собой специально изготовленный контейнер под названием "Модуль пчелиного вольера", произведенный подразделением космической и стратегической авионики компании Honeywell специально для этого полета.

На Земле пчелы используют гравитацию в качестве системы отсчета при строительстве сот, и рабочие пчелы обычно ориентируют шестиугольные ячейки вниз. Ученым было любопытно узнать, что произойдет, если убрать эту систему отсчета, и смогут ли пчелы по-прежнему строить соты без гравитации.

Ведь они используют гравитацию в качестве ориентира направления даже для коммуникации, а не только для строительства.

Интересно, что исследования показали: как в условиях невесомости, так и в естественных условиях медоносные пчелы способны строить ячейки сот в вертикальном, горизонтальном и промежуточном положениях. Это говорит о том, что гравитация не играет существенной роли в определении ориентации ячеек.

В отчете отмечается, что вскоре пчелы смогли ходить, летать и даже парить в своем вольере без особых трудностей по мере продолжения миссии.

Построенные соты были нормальными, сравнимыми с теми, которые обычно строятся на Земле. Пчелиная матка отложила 35 яиц за время миссии, что доказывает, что основные процессы внутри колонии продолжали работать в условиях невесомости.

Ранее мы писали о том, что в 1962 году в заброшенном селе бурили нефть, но из-под земли вырвалось совершенно другое.

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Аксинья Титова
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