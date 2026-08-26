В 1962 году в заброшенном селе бурили нефть, но из-под земли вырвалось совершенно другое

Венгерская деревня Эгерсалок в округе Хевеш уже более шестидесяти лет существует и процветает благодаря обычной случайности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Termalonline.hu, 64 года назад нефтяники искали здесь нефть и бурили разведочную скважину. Но вместо нефти из-под земли неожиданно начала струиться горячая серная вода температурой 65 градусов.

Местная газета Népújság еще 26 мая 1962 года сообщала, что источник давал 1500 литров воды в минуту и пробился прямо посреди красивого соснового леса в нескольких километрах от города Эгер.

Сначала скважину закрыли, но позже открыли снова, и с тех пор вода течет постоянно.

Местные жители вдруг осознали, что она помогает при проблемах со спиной и суставами. Слухи об этом быстро разошлись: сначала купаться приходили соседи из окрестных деревень, а затем стали приезжать люди со всей страны. Теперь сюда едут со всех уголков мира.

Стекая по склону, вода годами намывала белый налет из извести и солей. Так образовался знаменитый "соляной холм". Сочетание красивого пейзажа и полезной воды сделало это место очень популярным среди тех, кто хочет подлечиться.

Официально лечебной эту воду признали только в начале 1990-х годов. В 1992 году врачи провели исследования с пациентами, страдающими заболеваниями суставов. Проверка показала хорошие результаты, поэтому источник получил официальный статус целебного.

Также эти ванны рекомендуют при женских воспалениях, псориазе и экземе. Искупаться в этой воде можно в крупном комплексе Saliris или в недорогой купальне "Ностальгия Страндфюрдё".

Ранее геологи обнаружили самое крупное месторождение золота.