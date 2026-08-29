Зачем перезагружать смартфон после обновления – объяснение специалистов

Перезагрузка смартфона после установки обновлений может помочь устранить временные сбои и повысить производительность устройства, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание BGR. По словам авторов материала, после обновления смартфон рекомендуется выключить и снова включить либо перезагрузить. Такая процедура очищает временные файлы, сбрасывает память и перезапускает ядро системы, что может помочь решить ряд возникающих проблем.

Кроме того, перезагрузка очищает кэш устройства. Это, как отмечают специалисты BGR, способно улучшить общее впечатление от работы со смартфоном и повысить производительность системы.

Польза перезагрузки касается не только телефонов. По данным издания, периодически перезапускать стоит и другие устройства, например компьютеры. При этом делать это ежедневно необязательно, достаточно перезагружать гаджеты хотя бы раз в неделю.

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