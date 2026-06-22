Тайно уничтожает гаджет: раскрыта опасная привычка владельцев смартфонов

Привычка регулярно выключать смартфон на ночь не продлевает срок его службы, а, напротив, может навредить устройству. Современные гаджеты спроектированы для непрерывной работы, и частые циклы перезагрузки лишь создают дополнительную нагрузку на его компоненты, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают журналисты издания BGR, часть пользователей предпочитает полностью выключать смартфон на ночь, чтобы не отвлекаться на уведомления и сэкономить заряд аккумулятора.

Однако каждый цикл включения сопровождается запуском операционной системы, проверкой компонентов и активацией фоновых процессов, что создает дополнительную нагрузку на аппаратную часть устройства.

"Современные смартфоны оптимизированы для работы в течение длительных периодов без перезагрузки. В большинстве случаев отключение устройства не приносит заметных преимуществ, а чрезмерно частые циклы включения и выключения теоретически могут ускорять износ отдельных компонентов", – подчеркивают эксперты.

Также специалисты предупредили на непрактичность такого подхода, так как полностью выключенный смартфон недоступен для экстренной связи, а в случае необходимости пользователю потребуется дополнительное время на запуск устройства.

В качестве альтернативы специалисты рекомендуют использовать режим "Не беспокоить", отключение звука или другие встроенные инструменты управления уведомлениями. Такой подход позволяет снизить количество отвлекающих факторов без полного отключения устройства.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится функция, которую годами выпрашивали миллионы пользователей.