Тайно уничтожает гаджет: раскрыта опасная привычка владельцев смартфонов
Как отмечают журналисты издания BGR, часть пользователей предпочитает полностью выключать смартфон на ночь, чтобы не отвлекаться на уведомления и сэкономить заряд аккумулятора.
Однако каждый цикл включения сопровождается запуском операционной системы, проверкой компонентов и активацией фоновых процессов, что создает дополнительную нагрузку на аппаратную часть устройства.
"Современные смартфоны оптимизированы для работы в течение длительных периодов без перезагрузки. В большинстве случаев отключение устройства не приносит заметных преимуществ, а чрезмерно частые циклы включения и выключения теоретически могут ускорять износ отдельных компонентов", – подчеркивают эксперты.
Также специалисты предупредили на непрактичность такого подхода, так как полностью выключенный смартфон недоступен для экстренной связи, а в случае необходимости пользователю потребуется дополнительное время на запуск устройства.
В качестве альтернативы специалисты рекомендуют использовать режим "Не беспокоить", отключение звука или другие встроенные инструменты управления уведомлениями. Такой подход позволяет снизить количество отвлекающих факторов без полного отключения устройства.
Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится функция, которую годами выпрашивали миллионы пользователей.