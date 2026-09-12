В Сахаре обнаружили обломок другой планеты

Уникальный метеорит, найденный в пустыне Сахара, открывает новую главу в изучении ранней истории Солнечной системы. Исследователи говорят, что этот камень мог произойти с древней протопланеты, которая была размером с Луну, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Raketa, метеорит "Северо-Западная Африка 12774" принадлежит к чрезвычайно редкой группе так называемых ангритов, из которых сегодня известно лишь несколько десятков экземпляров.

Долгое время считалось, что эти метеориты произошли от относительно небольшого астероида, но новые исследования рисуют совершенно иную картину.

Кристаллическая структура метеорита предполагает, что порода образовалась под гораздо большим давлением, чем могло бы обеспечить внутреннее строение меньшего небесного тела.

Согласно расчетам, для этого потребовалась бы планета со слоистой структурой диаметром не менее 2000 километров, и некоторые оценки не исключают, что небесное тело было размером примерно с Луну.

Исследователи полагают, что порода образовалась глубоко в недрах планеты, а затем относительно быстро была вынесена на поверхность вулканическими процессами.

Это важно, потому что кристаллы практически не изменили свою первоначальную структуру. Результаты также указывают на то, что эта планета сформировалась чрезвычайно быстро, всего через четыре миллиона лет после образования первых твердых материалов в Солнечной системе.

Это представляет собой серьезный вызов традиционным моделям формирования планет, которые предполагают, что такие крупные тела не должны были существовать так рано.

Это открытие также хорошо согласуется с новыми теориями, предполагающими, что планеты формировались гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Ранее ученые выяснили, откуда могла прилететь межзвездная комета 3I/ATLAS.