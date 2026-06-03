Найдены следы загадочной планеты в Солнечной системе

Ученые предполагают, что в ранней Солнечной системе мог существовать еще один ледяной гигант помимо Урана и Нептуна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Phys.org со ссылкой на Icarus, эксперты через моделирование выяснили, что около 4-4,5 млрд лет назад во внешней части Солнечной системы происходил период сильной нестабильности. Орбиты Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна значительно смещались, а сближения планет сопровождались мощными гравитационными взаимодействиями.

Ученые провели сотни компьютерных симуляций, чтобы изучить, как в этих условиях могли выжить спутники планет. Расчеты показали, что вероятность сохранения систем спутников Юпитера и Урана была низкой – менее 15%.

В ряде сценариев предполагается, что возможный "пятый" или даже "шестой" гигант мог быть выброшен из Солнечной системы в ходе этой космической перестройки.

Модели также указывают, что столкновения и разрушения спутников Урана могли привести к образованию новых объектов, включая спутник Миранда.

Исследователи отмечают, что это лишь моделирование, и для уточнения истории формирования спутников и планет потребуются дополнительные расчеты.

Ранее сообщалось, что магнитные бури обрушатся на Землю.