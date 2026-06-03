Найдены следы загадочной планеты в Солнечной системе
Как пишет Phys.org со ссылкой на Icarus, эксперты через моделирование выяснили, что около 4-4,5 млрд лет назад во внешней части Солнечной системы происходил период сильной нестабильности. Орбиты Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна значительно смещались, а сближения планет сопровождались мощными гравитационными взаимодействиями.
Ученые провели сотни компьютерных симуляций, чтобы изучить, как в этих условиях могли выжить спутники планет. Расчеты показали, что вероятность сохранения систем спутников Юпитера и Урана была низкой – менее 15%.
В ряде сценариев предполагается, что возможный "пятый" или даже "шестой" гигант мог быть выброшен из Солнечной системы в ходе этой космической перестройки.
Модели также указывают, что столкновения и разрушения спутников Урана могли привести к образованию новых объектов, включая спутник Миранда.
Исследователи отмечают, что это лишь моделирование, и для уточнения истории формирования спутников и планет потребуются дополнительные расчеты.
Ранее сообщалось, что магнитные бури обрушатся на Землю.