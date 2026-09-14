Спустя почти 100 лет археологи нашли вторую половину статуи Рамсеса II

Спустя много лет археологи обнаружили недостающий фрагмент статуи фараона высотой почти четыре метра. Теперь они намерены соединить обе части, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, в 1930 году немецкий археолог Гюнтер Рёдер обнаружил нижнюю часть огромной статуи Рамсеса II. С тех пор велись поиски остальных фрагментов, но все они не увенчались успехом.

Затем, в январе 2024 года, команда обнаружила верхнюю часть статуи, лежавшую в отложениях лицевой стороной вниз.

Раскопками руководили Ивона Трнка-Амрейн, доцент кафедры классической филологии Колорадского университета в Боулдере, и Басем Гехад из Министерства туризма и древностей Египта.

Однако даже после извлечения фрагмента из земли команда не могла с уверенностью сказать, что именно обнаружила. Из-за близости Нила камень мог превратиться в плотный осадок. Потребовалось множество исследований, чтобы подтвердить уникальность находки.

Благодаря иероглифам на задней колонне, в которых перечислены царские титулы Рамсеса II, и сравнению с уже найденной частью статуи удалось подтвердить подлинность артефакта.

Это оказался фрагмент высотой почти четыре метра. На нем изображен сидящий фараон в двойной короне и головном уборе, увенчанном царской коброй. Если соединить две части, высота статуи составит примерно семь метров.

Сейчас археологи рассматривают возможность соединить две части статуи.

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