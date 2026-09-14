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Наука и технологии

Спустя почти 100 лет археологи нашли вторую половину статуи Рамсеса II

Статуя, скульптура, Рамсес , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 07:53 Фото: pixabay
Спустя много лет археологи обнаружили недостающий фрагмент статуи фараона высотой почти четыре метра. Теперь они намерены соединить обе части, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, в 1930 году немецкий археолог Гюнтер Рёдер обнаружил нижнюю часть огромной статуи Рамсеса II. С тех пор велись поиски остальных фрагментов, но все они не увенчались успехом.

Затем, в январе 2024 года, команда обнаружила верхнюю часть статуи, лежавшую в отложениях лицевой стороной вниз.

Раскопками руководили Ивона Трнка-Амрейн, доцент кафедры классической филологии Колорадского университета в Боулдере, и Басем Гехад из Министерства туризма и древностей Египта.

Однако даже после извлечения фрагмента из земли команда не могла с уверенностью сказать, что именно обнаружила. Из-за близости Нила камень мог превратиться в плотный осадок. Потребовалось множество исследований, чтобы подтвердить уникальность находки.

Благодаря иероглифам на задней колонне, в которых перечислены царские титулы Рамсеса II, и сравнению с уже найденной частью статуи удалось подтвердить подлинность артефакта.

Это оказался фрагмент высотой почти четыре метра. На нем изображен сидящий фараон в двойной короне и головном уборе, увенчанном царской коброй. Если соединить две части, высота статуи составит примерно семь метров.

Сейчас археологи рассматривают возможность соединить две части статуи.

На юге Финляндии археолог-любитель раскопал самый большой клад серебряных монет эпохи викингов, когда-либо найденный в стране.

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Камила Салкымбаева
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