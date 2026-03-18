#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
482.49
556.75
5.79
Наука и технологии

Археологи нашли в Альпах неожиданное сооружение, скрывавшееся 2000 лет

Альпы, туман, снег, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 03:30 Фото: pexels
Археологи были удивлены, когда обнаружили, что римляне расположили на большой высоте в Альпах военный лагерь. Он просуществовал более 2000 лет, и никто не знал о его существовании все это время, сообщает Zakon.kz.

Как пишет wionews, исследователи из Базельского университета совместно с Граубюнденской археологической службой с 2021 года обследовали район Крап-Сес между Кунтером и Тифенкастелем.

Они знали о римском поле битвы в Альпах Оберхальбштайна, но наткнулись на нечто неожиданное.

Военный лагерь располагался на высоте более 2100 метров над уровнем моря.

Согласно переведенному заявлению из кантона Граубюнден, римский военный лагерь стратегически располагался на возвышенности, чтобы войска могли наблюдать за долинами и горными перевалами, регионами, которые было трудно наблюдать.

От лагеря остались только рвы и стена. Но самым явным признаком были свинцовые пули для пращи с клеймом 3-го римского легиона.

Ранее мы писали о том, что удивительную находку обнаружили под антарктическим ледником.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: