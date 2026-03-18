Археологи нашли в Альпах неожиданное сооружение, скрывавшееся 2000 лет

Археологи были удивлены, когда обнаружили, что римляне расположили на большой высоте в Альпах военный лагерь. Он просуществовал более 2000 лет, и никто не знал о его существовании все это время, сообщает Zakon.kz.

Как пишет wionews, исследователи из Базельского университета совместно с Граубюнденской археологической службой с 2021 года обследовали район Крап-Сес между Кунтером и Тифенкастелем.

Они знали о римском поле битвы в Альпах Оберхальбштайна, но наткнулись на нечто неожиданное.

Военный лагерь располагался на высоте более 2100 метров над уровнем моря.

Согласно переведенному заявлению из кантона Граубюнден, римский военный лагерь стратегически располагался на возвышенности, чтобы войска могли наблюдать за долинами и горными перевалами, регионами, которые было трудно наблюдать.

От лагеря остались только рвы и стена. Но самым явным признаком были свинцовые пули для пращи с клеймом 3-го римского легиона.

