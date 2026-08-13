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События

Нашли 25 лет назад: археологи раскрыли тайну уникального пояса эпохи Тюркского каганата

археологи, раскопки, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 12:40 Фото: pexels
Археологи обнаружили на Алтае редкий наборный пояс, который предположительно относится ко второй половине VI – началу VII века. Фрагменты нашли еще в 2001 году во время раскопок некрополя Горный-10, однако детально исследовать артефакт удалось только спустя 25 лет, сообщает Zakon.kz.

Как нашли

Некрополь Горный-10 расположен в Красногорском районе Алтайского края, на правом берегу реки Иша. Раскопки здесь проводили экспедиции Алтайского государственного университета в 2000-2002 годах.

Cогласно исследованию, которое опубликовало издание "Наука", за это время археологи исследовали 75 захоронений, относящихся к началу раннего Средневековья. Более чем в трети могил обнаружили металлические детали наборных поясов. Однако комплект из могилы №23 оказался особенным.

Захоронение находилось всего в 47 сантиметрах от поверхности и располагалось в сильно разрушенной части раскопа. При этом сама могила оказалась нетронутой. В ней был похоронен мужчина в возрасте около 50-55 лет.

Что нашли

Главной находкой стал наборный пояс, который ученые называют редким и архаичным для своего времени.

В его состав входили:

  • железный крюк-застежка;
  • девять бронзовых четырехугольных блях;
  • пять круглых бронзовых блях;
  • два бронзовых наконечника подвесных ремешков с резным орнаментом.

Особый интерес представляют бронзовые бляхи. Их шпеньки были отлиты вместе с корпусом и крепились к кожаному ремню путем расклепывания. Как отмечают историки, подобный способ крепления не встречается в регионе ранее середины VI века.

находки, археология, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 12:40

Фото: Вестник археологии, антропологии и этнографии, 2026, №2.

Датировку также подтвердил радиоуглеродный анализ, проведенный в лаборатории Королевского университета Белфаста. С вероятностью 95,4% находка относится к периоду между 431 и 593 годами нашей эры. Этот временной диапазон соответствует эпохе формирования и существования Первого Тюркского каганата.

Пояс оказался уникальным

Исследователи отмечают, что обнаруженный наборный пояс не имеет прямых аналогов среди местных археологических культур эпохи Великого переселения народов. По их мнению, это может свидетельствовать о появлении на Алтае новой группы населения.

Ученые считают, что на его изготовление оказала влияние традиция, распространенная у тюрков или близких им племен в период Первого Тюркского каганата.

Интерес представляет и само захоронение. Несмотря на престижный пояс, остальной погребальный инвентарь оказался довольно скромным. В могиле нашли только железный нож и небольшое орудие в виде стержня.

При этом оружия не было: археологи не обнаружили ни лука, ни стрел, которые часто встречаются в захоронениях взрослых мужчин этого некрополя. Это может быть связано с возрастом умершего и его прижизненным статусом.

6 августа стало известно, что под новым немецким автобаном найдена 2000-летняя римская трасса.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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