Ученые случайно нашли простой способ "омолодить" мозг
К подобному заключению пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона, выводы которых обнародовал научный журнал npj Aging.
В фокус внимания специалистов попали 52 добровольца среднего возраста без серьезных патологий. На протяжении трех месяцев половина испытуемых трижды в неделю посещала тренировки, сочетающие аэробные и силовые элементы, в то время как вторая часть группы сохраняла привычный образ жизни.
По завершении эксперимента у физически активных участников зафиксировали не только стабилизацию эмоционального фона, но и специфические трансформации в составе плазмы крови.
Последние, как выяснилось, способны стимулировать клетки-предшественники нейронов в гиппокампе – ключевой зоне мозга, контролирующей процессы памяти и усвоение новой информации.
"Чтобы детально изучить выявленный эффект, авторы работы провели лабораторный опыт: они добавили выделенную сыворотку крови тренировавшихся добровольцев к нейронным культурам. Это вызвало активизацию клеточных процессов, напрямую участвующих в зарождении новых нервных клеток", – говорится в сообщении.
Впрочем, за 12 недель регулярного спорта существенного сдвига в результатах ментальных тестов зафиксировано не было. Эксперты считают, что для проявления ощутимых изменений в памяти и других высших мозговых функциях требуются значительно более длительные и систематические нагрузки.
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