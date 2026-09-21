Ученые случайно нашли простой способ "омолодить" мозг

Физические нагрузки оказывают благотворное влияние на работу головного мозга не просто за счет укрепления организма, а путем запуска ключевых биологических механизмов, отвечающих за обновление нервных тканей, сообщает Zakon.kz.

К подобному заключению пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона, выводы которых обнародовал научный журнал npj Aging.

В фокус внимания специалистов попали 52 добровольца среднего возраста без серьезных патологий. На протяжении трех месяцев половина испытуемых трижды в неделю посещала тренировки, сочетающие аэробные и силовые элементы, в то время как вторая часть группы сохраняла привычный образ жизни.

По завершении эксперимента у физически активных участников зафиксировали не только стабилизацию эмоционального фона, но и специфические трансформации в составе плазмы крови.

Последние, как выяснилось, способны стимулировать клетки-предшественники нейронов в гиппокампе – ключевой зоне мозга, контролирующей процессы памяти и усвоение новой информации.

"Чтобы детально изучить выявленный эффект, авторы работы провели лабораторный опыт: они добавили выделенную сыворотку крови тренировавшихся добровольцев к нейронным культурам. Это вызвало активизацию клеточных процессов, напрямую участвующих в зарождении новых нервных клеток", – говорится в сообщении.

Впрочем, за 12 недель регулярного спорта существенного сдвига в результатах ментальных тестов зафиксировано не было. Эксперты считают, что для проявления ощутимых изменений в памяти и других высших мозговых функциях требуются значительно более длительные и систематические нагрузки.

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