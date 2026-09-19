Ученые приблизились к "лекарству" от старения: что показало новое исследование

Американские биологи из университетов Мичигана и Алабамы разработали инновационную методику измерения темпов старения, которая позволит ускорить создание препаратов для продления жизни, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликовали в научном издании Frontiers in Science. Специалисты выделяют 12 ключевых биомаркеров, отражающих динамику возрастных изменений организма. В отличие от стандартных тестов, определяющих уже накопленный "биологический возраст", новые индикаторы фиксируют текущую интенсивность старения.

Это позволяет оценить действие медикаментов за один анализ. Если раньше проверки на лабораторных грызунах занимали до четырех лет, то теперь тестирование препаратов станет в четыре раза быстрее и примерно в 20 раз дешевле.

В основу технологии лег анализ молекулярных и физиологических реакций, характерных для долгоживущих особей. Выяснилось, что при любом способе продления жизни – будь то низкокалорийный рацион, генетические изменения или фармакология – в организме активируются аналогичные защитные процессы.

Мониторинг этих маркеров помогает оперативно отсеивать неэффективные соединения.

"Мы надеемся, что индикаторы скорости старения помогут в поиске антивозрастных препаратов тремя способами. Они дадут более быстрый и дешевый метод отбора веществ, покажут, какие из них вызывают полезные изменения у людей, и подскажут новые цели для разработки терапий", – говорит профессор Ричард Миллер.

На текущий момент в рамках американской государственной программы уже определены 14 веществ, увеличивающих продолжительность жизни мышей (включая рапамицин и акарбозу, прибавляющие грызунам от 12% срока жизни).

Некоторые из этих соединений демонстрируют результативность, даже если терапию начинают во взрослом возрасте.

Дальнейший этап работы ученых – проверка точности найденных маркеров и их анализ в контексте онкологических, неврологических заболеваний и диабета. Успешные тесты позволят перейти от опытов на животных к клиническим испытаниям с участием людей.

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