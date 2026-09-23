Спутники засекли идеальный круг посреди Австралии: разгадка осталась под землей

В июле 2007 года геолог Артур Хикман, просматривавший спутниковые снимки Западной Австралии, заметил на карте почти идеальный круг. Тогда он не знал, что перед ним ударный кратер, который является одним из самых молодых в Австралии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times Of India, кратер диаметром 260 метров нашли в регионе Пилбара.

Журнал Australian Geographic описал эту структуру как новейший метеоритный кратер, обнаруженный в Австралии. Эта структура неофициально получила название кратер Хикмана. Диаметр структуры относительно небольшой по сравнению со многими известными ударными структурами.

Согласно пресс-релизу Департамента горнодобывающей промышленности, регулирования и безопасности (DMIRS) от 2017 года, Геологическая служба Западной Австралии в 2012 году совместно с компанией Atlas Iron , которая уже работала в этом районе, провела буровой анализ, чтобы подтвердить первоначальные подозрения, что структура представляет собой кратер от удара метеорита.

Согласно керну 2012 года, верхние 48,4 метра представляют собой осадочные породы, накопившиеся в кратере после его образования. На глубинах от 55,1 до 64,7 метров находился потрескавшийся риолит, который являлся исходной коренной породой.

Ключевым доказательством стал химический состав. Соотношение элементов платиновой группы в брекчии (горная порода, которая состоит из крупных угловатых обломков (размером более 1 см), сцементированных природным минеральным веществом) гораздо больше напоминало соотношение в метеоритах, чем в среднем в континентальной коре, что означало значительное метеоритное содержание.

Высокая концентрация никеля указывала на железный метеорит.

Предполагается, что снаряд мог быть замедлен атмосферой перед ударом, что снизило ударное давление ниже уровня, необходимого для образования характерных плоскостных деформационных структур, но при этом сохранить достаточно энергии для образования кратера.

Несмотря на отсутствие некоторых традиционных маркеров удара, размер и морфология кратера остаются соответствующими ударному происхождению.

Ранее стало известно, что на карте мира скоро появится новый океан: Африка "трещит по швам".