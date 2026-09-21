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Наука и технологии

На карте мира скоро появится новый океан: Африка "трещит по швам"

Океан, волны, суша, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 06:40 Фото: magnific
Геологи давно прогнозировали, что Африка в итоге расколется надвое. Исследователи из Колумбийского университета в США недавно обнаружили, что активная рифтовая зона достигла "критической" точки и вскоре расколется, сообщает Zakon.kz.

Как пишет HVG, если это произойдет, образуется новый океан.

В статье отмечается, что раскол Африки на две части на самом деле не удивителен, поскольку континенты постоянно движутся, пусть и едва заметным по человеческим меркам.

Более 200 миллионов лет назад материки были объединены в один суперконтинент, и ученые предсказывают, что подобный суперконтинент сформируется в далеком будущем.

Там, где встречаются две тектонические плиты, образуются горные хребты, а там, где они расходятся, рождаются океаны.

Ярким примером последнего является Восточноафриканская впадина. Африканская плита в настоящее время разделяется на две части: обширную Нубийскую плиту на западе, которая покрывает большую часть континента, и меньшую по размеру Сомалийскую плиту, которая включает в себя большую часть восточного побережья и остров Мадагаскар.

В этом исследовании ученые сосредоточились на ключевом участке этого региона – рифтовой зоне Туркана, которая простирается на сотни километров через Кению и Эфиопию. Исследовательская группа проанализировала предыдущие сейсмические измерения в этом районе и рассчитала толщину земной коры.

Толщина земной коры в рифтовой долине составляет всего 13 километров, по сравнению с 35 километрами на ее краях. Когда толщина коры достигает 15 километров, это становится поворотным моментом, после которого пути назад нет, и распад континента практически неизбежен. Этот процесс истончения может завершиться за несколько миллионов лет, и тогда может родиться новый океан.

Земная кора будет настолько тонкой, что магма будет извергаться из глубоких недр. Она будет накапливаться и остывать, образуя котловину. Это станет новым океаническим дном, поскольку вода из Индийского океана будет поступать в этот район.

Ранее стало известно, что часть планеты неожиданно поменяла цвет: ученые назвали причину.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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