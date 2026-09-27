Коварные птицы: сорокам понадобился всего один час для того, чтобы обмануть людей

Исследователи, надеявшиеся отследить передвижения пяти австралийских сорок, наблюдали, как их эксперимент провалился, когда птицы начали помогать друг другу снимать отслеживающие устройства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoticias, пилотное исследование, опубликованное в 2022 году, проводилось на птицах в районе Pacific Paradise на Солнечном побережье Квинсленда.

Ученые Джоэл Крэмптон, Селин Фрер и Доминик Потвен несколько недель приучали птиц к кормушке. Затем команда за одно утро поймала одного взрослого самца, двух взрослых самок и двух молодых птиц. Они хотели выяснить, может ли беспроводная зарядка сделать возможными более длительные исследования по отслеживанию птиц.

Каждой птице надели идентификационные кольца и GPS-трекер с ремешком общим весом около 2,7 грамма. Ремень имел одно намеренно слабое место, предназначенное для отсоединения, когда птица приближалась к магниту на кормушке, что позволяло исследователям извлечь устройство без повторного отлова. Первый трекер отсоединился в течение часа.

Сначала одна молодая птица пыталась дотянуться до своей шлейки, но затем подошла другая птица и безуспешно клевала ее. После этого взрослая самка без метки несколько раз пыталась достать устройство, пока оно не отсоединилось спустя 10 минут.

Неподалеку другая взрослая птица помогала помеченной птице на линии электропередач. Во время попытки они упали с провода, затем перебрались на соседнее дерево и продолжили работу.

На следующий день исследователи обнаружили только двух птиц, на которых все еще были трекеры, а во время последующих визитов эти же птицы были уже без них.

Исследователи интерпретировали такое поведение как сотрудничество и умеренный уровень решения проблем. Они также обсудили возможное "спасательное" поведение, когда одна птица помогает другой освободиться от упряжи без очевидной непосредственной выгоды.

Однако исследование не установило, что именно понимали помощники и вызывало ли у птиц использование трекеров тревожное ощущение.

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