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Наука и технологии

Новый вид короткохвостого волка засекли на территории в 250 квадратных километров

Волк, хищник, природа, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 03:58 Фото: magnific
В 2024-2025 годах на территории площадью около 1400 кв. км обнаружили 24 волка – 10 самок и 14 самцов. Программа мониторинга волков инициирована Фондом охраны Карпат в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Stirileprotv, она осуществляется в Южных Карпатах на шести охотничьих угодьях в горах Фэгэраш, Иезер-Пэпуша, Леота и на территории национального парка Пятра Краюлуй.

Эти данные позволяют получить более четкое представление о взаимоотношениях между особями, динамике стай и способах использования волками территорий.

Мониторинг основан на неинвазивных методах, включающих анализ ДНК, выделенной из образцов, собранных в полевых условиях, таких как моча на снегу, экскременты и шерсть.

Анализы позволяют идентифицировать отдельных особей, оценивать численность популяции, восстанавливать родственные связи и приблизительно определять территории, используемые различными семьями, а также показывают, как организована популяция и как она меняется с течением времени.

Сбор данных проводится каждую зиму. В сезоне 2024-2025 годов полевые группы собрали 259 образцов ДНК, в результате чего общее количество образцов за последние семь лет достигло 1100, что является уникальным примером мониторинга в этой части Европы

Последний генетический анализ выявил 24 волка (10 самок и 14 самцов). Шесть семей (стай), известных в этом районе в предыдущие годы, реорганизовались, по крайней мере временно, в девять более мелких стай. Также были обнаружены несколько одиночных особей, как из известных стай, так и за пределами исследуемой территории.

Это показывает, что, несмотря на снижение социальной стабильности, ландшафт Южных Карпат все еще достаточно связан, чтобы обеспечивать дальние перемещения волков и естественный генетический обмен между стаями. Волки могут преодолевать в среднем около 20 километров в день.

Еще один важный результат генетических анализов касается гибридизации волка и собаки.

В 2019 году такой случай был задокументирован в районе проекта, но в последних анализах новых случаев гибридизации не выявлено. Одним из наиболее интересных объектов наблюдений стал самец, получивший прозвище "Короткохвостый" из-за характерной особенности внешности.

Впервые его заметили в 2022 году. С тех пор специалисты видели его 29 раз по образцам ДНК и 20 раз с помощью фотоловушек. "Короткохвостый" образует одну из самых долгоживущих размножающихся пар, зарегистрированных в рамках исследования. Территория этой семьи составляет около 250 кв км.

Ранее ученые выяснили, как волки помогают чернике расти в лесах.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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