В Антарктиде нашли "скрытую бомбу", которая угрожает всему миру

В регионе Восточной Антарктиды содержится достаточно льда, чтобы вызвать резкое повышение глобального уровня моря. Новое исследование призывает ученых внимательнее изучить подледниковый бассейн Уилкса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gizmodo, по мере потепления климата этот скрытый антарктический ледовый массив может стать важным фактором будущего повышения уровня моря.

Подледниковая впадина Уилкса – огромная впадина в скальной породе под Восточно-Антарктическим ледовым щитом. Несмотря на то, что это одна из наиболее важных частей Антарктиды с точки зрения будущего повышения уровня моря, она остается в значительной степени неисследованной.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Reviews Earth & Environment , ученые обнаружили, что особенности рельефа бассейна могут привести к его нестабильности по мере потепления климата.

Это вызывает беспокойство, поскольку в бассейне содержится достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на 3-4 метра.

Подледниковый бассейн Уикса простирается примерно на 1400 километров вдоль внутренней стороны Трансантарктических гор. Он полностью скрыт под толстым слоем льда, поэтому ученым приходится полагаться на радиолокационные и спутниковые наблюдения для сбора данных об этом обширном бассейне. Хотя когда-то эта часть Антарктиды считалась одной из самых стабильных, ученые только сейчас начинают понимать, насколько уязвимой она может быть.

Этот бассейн является морской частью ледникового покрова, а это значит, что коренная порода под большей частью льда находится ниже уровня моря. Это может сделать лед особенно уязвимым для отступления, если более теплая морская вода достигнет зоны посадки на мель.

В новой статье показано, что некоторые участки бассейна уже претерпели изменения. Предыдущие данные указывают на истончение и обрушение некоторых шельфовых ледников. Главный ледник бассейна, ледник Кука, также стремительно истончается с 1990-х годов и ежегодно выбрасывает в океан около 44 миллиардов тонн льда.

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