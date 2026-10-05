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Наука и технологии

В немецком озере нашли деревянное сооружение, возраст которого научно нереален

Озеро, деревья, лес, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 05:56 Фото: magnific
Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки древесины возрастом около 10 500 лет под озером Арендзее на севере Германии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Archaeology Magazine, эти находки относятся к мезолиту, периоду, когда люди жили охотой, рыболовством и собирательством дикорастущих продуктов.

В этот период люди еще не освоили земледелие и не строили крупных постоянных поселений, которые появились позже в Центральной Европе.

Исследователи из Государственного управления по охране культурного наследия и археологии Саксонии-Анхальт в течение нескольких лет изучали подводный мир озера Арендзее.

В ходе предыдущих работ были обнаружены рыболовные ловушки каменного века, средневековая грузовая лодка и более поздняя выдолбленная лодка.

Новые находки уходят корнями гораздо дальше в прошлое. Водолазы извлекли обработанные куски древесины из отложений примерно в 20 метрах ниже нынешней поверхности озера.

На некоторых фрагментах видны следы целенаправленной работы человека.

Один деревянный столб высотой около 1,6 метра имеет следы распила. Исследователи также обнаружили расколотые доски длиной до 1,3 метра.

Эти находки вызывают вопросы о том, как люди мезолита использовали берег озера. Древесина могла принадлежать убежищам или другим сооружениям, построенным из дерева. Исследователи все еще изучают находки, чтобы определить их первоначальное назначение.

Сохранность древесины связана с необычным геологическим строением озера Арендзее. Под озером находится соляное месторождение, которое в результате геологических процессов приводит к медленному опусканию дна озера.

Этот процесс помог сохранить участки древней береговой линии под слоями осадочных пород.

Мезолитические предметы теперь лежат недалеко от бывшей береговой линии, где заболоченность защитила древесину от гниения. Древесина этого периода редко встречается на археологических памятниках Центральной Европы. Каменные орудия и кости животных часто составляют большую часть сохранившихся свидетельств жизни в мезолите.

Новые материалы предоставляют иной тип доказательств. Обработанная древесина указывает на деятельность, связанную с деревом, и позволяет предположить наличие построенных сооружений вдоль древнего берега озера.

Ранее сообщалось о том, что в лесу нашли телефоны 1939 года, которые пролежали в земле более 80 лет.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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