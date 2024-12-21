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Наука и технологии

Льды Антарктиды могут уменьшиться на четверть к концу века

Льды Антарктиды могут уменьшиться на четверть к концу века, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 23:09 Фото: pixabay
Ледяной покров Антарктиды может сократиться на четверть к 2100 году, если объемы выбросов парниковых газов останутся на нынешнем уровне, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые государственного Японского агентства наук и технологий океана и земли (JAMSTEC).

В докладе агентства отмечается, что площадь ледяного покрова Антарктиды в настоящее время составляет около 12 миллионов квадратных километров. С 2016 года она начала сокращаться, что, по мнению специалистов, связано с глобальным потеплением.

На основании компьютерного моделирования эксперты JAMSTEC изучили, как концентрация углекислого газа и метана влияет на ледяной покров. Согласно их расчетам, при сохранении текущих уровней выбросов содержание углекислого газа в атмосфере к 2100 году вырастет в 1,5 раза, что приведет к уменьшению площади льдов на 25%.

Однако специалисты подчеркивают, что ситуация может стабилизироваться. Если к 2040 году будут предприняты эффективные меры по снижению выбросов парниковых газов, процесс сокращения ледяного покрова можно остановить.

Ранее ученые впервые обнаружили янтарь в Антарктиде. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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