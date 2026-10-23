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Наука и технологии

В Чернобыле заметили редкое живое существо, пришедшее осенью

Существо, дерево, туман, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 06:30 Фото: magnific
Фотоловушки в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике засняли рысь. Это большая удача, так как осенью заметить этого хищника почти невозможно, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, природные способности этого зверя не оставляют никаких шансов на встречу с ним в дикой природе.

Рысь, лес, природа, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 06:30

Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

"Рысь в осеннем лесу заметить непросто. Ее пятнистая шерсть помогает маскироваться среди деревьев и опавшей листвы, а острый слух и превосходное зрение делают ее ловкой охотницей. Осенью шерсть рыси постепенно становится гуще, готовя ее к зимним холодам, а широкие лапы с густым мехом помогают передвигаться по снегу", – рассказали исследователи учреждения.

По словам ученых, примечательно, что рысь охотится преимущественно из засады, полагаясь на тишину и неожиданность, а не на длительную погоню.

"Увидеть эту осторожную лесную кошку в дикой природе – настоящая удача, ведь часто она замечает нас значительно раньше, чем мы ее", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что собаки в Чернобыле образовали новые виды: ученые заметили неожиданную закономерность.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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