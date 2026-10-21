Собаки в Чернобыле образовали новые виды: ученые заметили неожиданную закономерность

В 1986 году взрыв на Чернобыльской АЭС вынудил жителей бросить своих собак. Спустя десятилетия 302 собаки образовали отдельные генетические группы на расстоянии 15 км друг от друга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hindustan Times, после взрыва на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года многим людям пришлось эвакуироваться из своих домов, и некоторые не смогли взять с собой своих питомцев.

Спустя десятилетия свободно гуляющие собаки продолжают жить вокруг АЭС и соседних населенных пунктов в регионе, который сильно изменился после катастрофы.

Взаимоотношения между этими собаками, вместе с их генетическим разнообразием, предоставляют исследователям возможность изучить, как развиваются популяции животных в среде, сформированной перемещением населения и ядерным загрязнением.

В марте 2023 года в журнале Science Advances было опубликовано исследование, в котором анализировалась ДНК 302 собак из трех мест в регионе. Исследователи выявили 15 семейных групп, показав сложную картину взаимоотношений между животными.

Образцы были взяты вблизи Чернобыльской АЭС, в городе Чернобыль и в Славутиче, городе примерно в 45 километрах от станции. Сравнивая 129 497 генетических маркеров, ученые выяснили, что генетические профили собак, живущих вблизи электростанции, отличались от профилей собак в городе Чернобыль.

Исследователи также выявили отдельную популяцию в Славутиче, что указывает на то, что исследованные животные не образуют единой генетически однородной группы по всему региону.

Чтобы понять семейные связи, команда исследовала родственные связи между родителями и потомством среди обследованных собак. Они обнаружили, что у 233 из 302 животных, примерно у 77%, в наборе данных были представлены родители или потомки. Анализ выявил 15 семейных групп, самая большая из которых включала более 162 собак и родственников, отобранных в разных местах.

Эти родственные связи позволяют предположить, что популяции не были полностью изолированы.

У некоторых собак были родственники, живущие в разных частях региона, что указывает на то, что животные или их предки могли перемещаться между местами обитания. Однако генетические различия между популяциями оставались очевидными, несмотря на эти связи. Результаты показывают, что родственные собаки могут обитать в разных местах, не делая популяции генетически идентичными.

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