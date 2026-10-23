Пока мир размышляет, Казахстан уже действует – глава NVIDIA о будущем искусственного интеллекта

В Астане глава NVIDIA Дженсен Хуанг во время fireside chat с заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым рассказал, как Казахстан может использовать свои энергоресурсы для развития ИИ-экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаслан Мадиев обратился к Дженсену Хуангу с вопросом о перспективах развития искусственного интеллекта в Казахстане. Министр отметил, что страна активно развивает инфраструктуру для внедрения ИИ, уделяя особое внимание энергетике. В частности, к 2035 году Казахстан планирует увеличить энергетические мощности до 40 гигаватт.

"Вы говорите о пяти уровнях развития искусственного интеллекта, и Казахстан последовательно движется по каждому из них. Основой этой системы является энергия. Но означает ли это, что страны с ограниченными энергетическими ресурсами будут иметь ограниченные возможности для развития искусственного интеллекта?" – спросил Жаслан Мадиев.

В ответ глава NVIDIA поблагодарил за теплый прием и поздравил президента и народ Казахстана с решением превратить страну в AI-нацию. По его словам, мир переживает масштабную технологическую трансформацию, которая открывает перед Казахстаном уникальные возможности для развития.

"За столь короткое время вы добились впечатляющих результатов. Пока весь мир только размышляет о том, как внедрять искусственный интеллект и строить основанную на нем экономику, Казахстан уже предпринимает конкретные шаги в этом направлении. Искусственный интеллект – это технология универсального назначения, способная преобразовать любую отрасль экономики и повлиять на жизнь каждого человека, деятельность каждой компании и развитие каждой страны. Мы стоим на пороге новой технологической и промышленной революции, которая затронет весь мир", – отметил Дженсен Хуанг.

По его словам, искусственный интеллект останется не только технологией, но и самостоятельной отраслью экономики. Поскольку ИИ генерирует результаты в реальном времени, для его работы необходимы специальные вычислительные мощности. NVIDIA разрабатывает системы для таких задач, однако их функционирование требует значительных ресурсов, прежде всего электроэнергии.

"Природный ресурс, который необходим для развития искусственного интеллекта, – это электроэнергия. Кроме того, нужны данные и отдача. А отдача зависит от лидерства и вдохновения, которое оно дает людям. Вы вдохновляете молодежь, студентов, университеты, ученых и представителей промышленности Казахстана. Вы побуждаете их становиться частью индустрии искусственного интеллекта и развивать экономику ИИ. Именно это и принесет результат. У Казахстана есть важное преимущество – богатые природные и энергетические ресурсы. Вместо того, чтобы просто экспортировать энергию, в будущем вы сможете превращать ее в интеллект и экспортировать уже его. Однако для этого вам также необходимо преобразовывать собственные данные", – отметил Дженсен Хуанг.

Он также подчеркнул, что Казахстан уже разрабатывает собственные большие языковые модели (LLM), используя национальные данные для создания искусственного интеллекта.

"Важно понимать, что данные вашей страны отражают ее культуру, историю, национальные особенности и ценности. Эти данные принадлежат вам так же, как и природные ресурсы. По сути, данные тоже являются национальным ресурсом. Теперь вы можете объединить энергетические ресурсы Казахстана, его данные и человеческий потенциал с вычислительными системами NVIDIA. Это позволит создавать собственный искусственный интеллект, необходимый для развития ИИ-экономики в Казахстане. Именно в этом заключается ваше видение – построить новую цифровую экономику, основанную на искусственном интеллекте. Поэтому пятиуровневая модель развития ИИ – отличная основа для достижения этой цели. У Казахстана есть все необходимые ресурсы и возможности для ее реализации", – резюмировал глава NVIDIA.

Согласно последним данным, Казахстан занимает 59-е место в мире по посещению сайтов и платформ, связанных с инструментами искусственного интеллекта.