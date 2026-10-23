#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
447.94
502.32
5.52
Наука и технологии

Пока мир размышляет, Казахстан уже действует – глава NVIDIA о будущем искусственного интеллекта

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 12:14 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане глава NVIDIA Дженсен Хуанг во время fireside chat с заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым рассказал, как Казахстан может использовать свои энергоресурсы для развития ИИ-экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаслан Мадиев обратился к Дженсену Хуангу с вопросом о перспективах развития искусственного интеллекта в Казахстане. Министр отметил, что страна активно развивает инфраструктуру для внедрения ИИ, уделяя особое внимание энергетике. В частности, к 2035 году Казахстан планирует увеличить энергетические мощности до 40 гигаватт.

"Вы говорите о пяти уровнях развития искусственного интеллекта, и Казахстан последовательно движется по каждому из них. Основой этой системы является энергия. Но означает ли это, что страны с ограниченными энергетическими ресурсами будут иметь ограниченные возможности для развития искусственного интеллекта?" – спросил Жаслан Мадиев.

В ответ глава NVIDIA поблагодарил за теплый прием и поздравил президента и народ Казахстана с решением превратить страну в AI-нацию. По его словам, мир переживает масштабную технологическую трансформацию, которая открывает перед Казахстаном уникальные возможности для развития.

"За столь короткое время вы добились впечатляющих результатов. Пока весь мир только размышляет о том, как внедрять искусственный интеллект и строить основанную на нем экономику, Казахстан уже предпринимает конкретные шаги в этом направлении. Искусственный интеллект – это технология универсального назначения, способная преобразовать любую отрасль экономики и повлиять на жизнь каждого человека, деятельность каждой компании и развитие каждой страны. Мы стоим на пороге новой технологической и промышленной революции, которая затронет весь мир", – отметил Дженсен Хуанг.

По его словам, искусственный интеллект останется не только технологией, но и самостоятельной отраслью экономики. Поскольку ИИ генерирует результаты в реальном времени, для его работы необходимы специальные вычислительные мощности. NVIDIA разрабатывает системы для таких задач, однако их функционирование требует значительных ресурсов, прежде всего электроэнергии.

"Природный ресурс, который необходим для развития искусственного интеллекта, – это электроэнергия. Кроме того, нужны данные и отдача. А отдача зависит от лидерства и вдохновения, которое оно дает людям. Вы вдохновляете молодежь, студентов, университеты, ученых и представителей промышленности Казахстана. Вы побуждаете их становиться частью индустрии искусственного интеллекта и развивать экономику ИИ. Именно это и принесет результат. У Казахстана есть важное преимущество – богатые природные и энергетические ресурсы. Вместо того, чтобы просто экспортировать энергию, в будущем вы сможете превращать ее в интеллект и экспортировать уже его. Однако для этого вам также необходимо преобразовывать собственные данные", – отметил Дженсен Хуанг.

Он также подчеркнул, что Казахстан уже разрабатывает собственные большие языковые модели (LLM), используя национальные данные для создания искусственного интеллекта.

"Важно понимать, что данные вашей страны отражают ее культуру, историю, национальные особенности и ценности. Эти данные принадлежат вам так же, как и природные ресурсы. По сути, данные тоже являются национальным ресурсом. Теперь вы можете объединить энергетические ресурсы Казахстана, его данные и человеческий потенциал с вычислительными системами NVIDIA. Это позволит создавать собственный искусственный интеллект, необходимый для развития ИИ-экономики в Казахстане. Именно в этом заключается ваше видение – построить новую цифровую экономику, основанную на искусственном интеллекте. Поэтому пятиуровневая модель развития ИИ – отличная основа для достижения этой цели. У Казахстана есть все необходимые ресурсы и возможности для ее реализации", – резюмировал глава NVIDIA.

Согласно последним данным, Казахстан занимает 59-е место в мире по посещению сайтов и платформ, связанных с инструментами искусственного интеллекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
мероприятие в Астане
13:06, Сегодня
Заменит ли искусственный интеллект людей на работе – глава NVIDIA дал неожиданный ответ
Искусственный интеллект, флаг РК
13:28, 10 февраля 2026
В Казахстане создан Фонд искусственного интеллекта
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация
12:57, 20 апреля 2026
Какую документацию должны вести владельцы систем искусственного интеллекта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Выбор сделан
12:57, Сегодня
Мужская сборная Казахстана по греко-римской борьбе назвала окончательный состав на ЧМ-2026
&quot;Греки тактически грамотнее&quot;: Эдуард Глазунов назвал причину поражения &quot;Кайрата&quot; в ЛК
12:49, Сегодня
"Греки тактически грамотнее": Эдуард Глазунов назвал причину поражения "Кайрата" в ЛК
Нуртан Идрисов
12:32, Сегодня
Казахстанский гимнаст Нуртан Идрисов выступил в финале, но не сумел выиграть медаль ЧМ
Арлан Жанабай
12:19, Сегодня
Бронзовый призёр Азиады Жанабай выступит на этапе Кубка мира по триатлону
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: