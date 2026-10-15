#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
450.62
504.2
5.36
Статьи

Насколько популярны ИИ-инструменты в Казахстане и в целом по миру

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 14:52 Фото: freepik
Согласно последним данным, Казахстан занимает 59-е место в мире по посещению сайтов и платформ, связанных с инструментами искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Аналитическая платформа Аitools.xyz на основании оценки интернет-трафика от SEMrush и Ahrefs для более чем 9 500 сайтов, связанных с искусственным интеллектом, составила глобальный рейтинг стран, граждане которых наиболее часто используют ИИ-инструменты в своей повседневной жизни.

Расчет в данном направлении производился из учета количества уникальных посещений, а не отдельных пользователей, поскольку один человек может заходить на сайт множество раз, а посещения разных сервисов учитываются отдельно.

Кроме того, в расчетах также не учитывались использования ИИ-инструментов через мобильные приложения. Поэтому итоговые показатели статистики этой платформы в отдельно взятых случаях, таких как, например, в Китае, где инструменты искусственного интеллекта в своем большинстве внедряются именно в виде мобильных версий, могут не отличаться объективностью.

Вместе с тем, несмотря на определенные недочеты, данные Аitools.xyz указывают на стремительный рост популярности ИИ по миру в целом. В этом случае отмечается, что только за 2025 год сайты с элементами или полностью внедренными инструментами искусственного интеллекта посетили 125,7 млрд раз, что на 46% больше, чем годом ранее.

Где ИИ используют чаще всего

Больше всех в мире инструментами искусственного интеллекта пользуются граждане Соединенных Штатов Америки. Оттуда в 2025 году зафиксировано 26,87 млрд посещений на сайты с ИИ-инструментами, что в свою очередь составило 21,43% от общего числа всех мировых посещений подобных платформ за указанный выше период.

На втором месте по этому показателю разместилась Индия (11,93 млрд посещений и 9,52% от общемирового показателя). На третьем – Бразилия. Там, ее граждане совершили 7,01 млрд посещений вышеуказанных платформ и онлайн-сервисов, что является 5,59% от их общего количества по миру за год.

В первую десятку стран мира, где граждане наиболее часто пользуются ИИ-инструментами, также вошли: Германия (4,57 млрд), Великобритания (3,80 млрд), Индонезия (3,66 млрд), Франция (3,41 млрд), Япония (3,25 млрд), Канада (2,96 млрд) и Филиппины (2,92 млрд).

К слову, Китай, несмотря на всю свою технологичность и активное внедрение инструментов ИИ в повседневную жизнь его граждан, в этом рейтинге разместился лишь 15-м месте с показателем в 2,42 млрд посещений.

Популярность ИИ на пространстве СНГ

Первой по активному использованию инструментов ИИ на пространстве стран Содружества стала Россия. Она заняла в общемировом зачете 16-е место с показателем 2,38 млрд посещений.

На втором месте по этому критерию в СНГ и на 56-м в мире оказался Узбекистан (233,98 млн посещений), а на третьемКазахстан (59-е место с 132,02 млн).

Следом за ними в этом рейтинге идут: Беларусь (63-е место с 99,30 млн), Кыргызстан (89-е место с 16,35 млн), Армения (95-е место с 11,16 млн), Азербайджан (118-е место с 3,84 млн) и Таджикистан (154-е место с 533,66 тыс.).

Где ИИ-инструменты применяются меньше всего

На последнем 233-м месте глобального рейтинга стран, чьи граждане пользуются инструментами искусственного интеллекта на постоянной основе, разместились Маршалловы острова. Оттуда в 2025 году на ИИ-платформы было совершено всего 19 посещений.

Чуть большим количеством посещений ИИ-платформ за вышеуказанный период отметились: Сен-Бартелеми (1,05 тыс.), Сен-Пьер и Микелон (1,09 тыс.), Центральноафриканская Республика (1,25 тыс.), Соломоновы острова (1,46 тыс.), Палау (1,57 тыс.) и Ватикан (1,98 тыс.).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
Читайте также
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
17:01, 27 августа 2026
Демографический разрыв: доля пожилого населения в мире и в Казахстане
Сколько тратят на еду в Казахстане и в мире
10:16, 07 октября 2026
Сколько тратят на питание вне дома по миру и в Казахстане
Алтын-Эмель, Алтын Эмель, государственный национальный природный парк Алтын-Эмель, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане
17:55, 17 сентября 2026
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в мире и Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мовсар Евлоев
14:58, Сегодня
"Я не случайно здесь, я не пустышка": Евлоев настроен на победу в бою с Волкановски
Лидер сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко
14:43, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана по настольному теннису на ЧА в Ташкенте
&quot;Был великим игроком&quot;: Ривалдо оценил карьеру бывшего форварда &quot;Кайрата&quot; Андрея Аршавина
14:23, Сегодня
"Был великим игроком": Ривалдо оценил карьеру бывшего форварда "Кайрата" Андрея Аршавина
Ига Швёнтек заводит трибуны
14:05, Сегодня
Бывшая пятая ракетка мира Гантухова рассказала историю о грязной одежде Швёнтек
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: