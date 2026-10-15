Насколько популярны ИИ-инструменты в Казахстане и в целом по миру

Согласно последним данным, Казахстан занимает 59-е место в мире по посещению сайтов и платформ, связанных с инструментами искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Аналитическая платформа Аitools.xyz на основании оценки интернет-трафика от SEMrush и Ahrefs для более чем 9 500 сайтов, связанных с искусственным интеллектом, составила глобальный рейтинг стран, граждане которых наиболее часто используют ИИ-инструменты в своей повседневной жизни.

Расчет в данном направлении производился из учета количества уникальных посещений, а не отдельных пользователей, поскольку один человек может заходить на сайт множество раз, а посещения разных сервисов учитываются отдельно.

Кроме того, в расчетах также не учитывались использования ИИ-инструментов через мобильные приложения. Поэтому итоговые показатели статистики этой платформы в отдельно взятых случаях, таких как, например, в Китае, где инструменты искусственного интеллекта в своем большинстве внедряются именно в виде мобильных версий, могут не отличаться объективностью.

Вместе с тем, несмотря на определенные недочеты, данные Аitools.xyz указывают на стремительный рост популярности ИИ по миру в целом. В этом случае отмечается, что только за 2025 год сайты с элементами или полностью внедренными инструментами искусственного интеллекта посетили 125,7 млрд раз, что на 46% больше, чем годом ранее.

Где ИИ используют чаще всего

Больше всех в мире инструментами искусственного интеллекта пользуются граждане Соединенных Штатов Америки. Оттуда в 2025 году зафиксировано 26,87 млрд посещений на сайты с ИИ-инструментами, что в свою очередь составило 21,43% от общего числа всех мировых посещений подобных платформ за указанный выше период.

На втором месте по этому показателю разместилась Индия (11,93 млрд посещений и 9,52% от общемирового показателя). На третьем – Бразилия. Там, ее граждане совершили 7,01 млрд посещений вышеуказанных платформ и онлайн-сервисов, что является 5,59% от их общего количества по миру за год.

В первую десятку стран мира, где граждане наиболее часто пользуются ИИ-инструментами, также вошли: Германия (4,57 млрд), Великобритания (3,80 млрд), Индонезия (3,66 млрд), Франция (3,41 млрд), Япония (3,25 млрд), Канада (2,96 млрд) и Филиппины (2,92 млрд).

К слову, Китай, несмотря на всю свою технологичность и активное внедрение инструментов ИИ в повседневную жизнь его граждан, в этом рейтинге разместился лишь 15-м месте с показателем в 2,42 млрд посещений.

Популярность ИИ на пространстве СНГ

Первой по активному использованию инструментов ИИ на пространстве стран Содружества стала Россия. Она заняла в общемировом зачете 16-е место с показателем 2,38 млрд посещений.

На втором месте по этому критерию в СНГ и на 56-м в мире оказался Узбекистан (233,98 млн посещений), а на третьем – Казахстан (59-е место с 132,02 млн).

Следом за ними в этом рейтинге идут: Беларусь (63-е место с 99,30 млн), Кыргызстан (89-е место с 16,35 млн), Армения (95-е место с 11,16 млн), Азербайджан (118-е место с 3,84 млн) и Таджикистан (154-е место с 533,66 тыс.).

Где ИИ-инструменты применяются меньше всего

На последнем 233-м месте глобального рейтинга стран, чьи граждане пользуются инструментами искусственного интеллекта на постоянной основе, разместились Маршалловы острова. Оттуда в 2025 году на ИИ-платформы было совершено всего 19 посещений.

Чуть большим количеством посещений ИИ-платформ за вышеуказанный период отметились: Сен-Бартелеми (1,05 тыс.), Сен-Пьер и Микелон (1,09 тыс.), Центральноафриканская Республика (1,25 тыс.), Соломоновы острова (1,46 тыс.), Палау (1,57 тыс.) и Ватикан (1,98 тыс.).